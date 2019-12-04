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Akıncı Üssü davası sanık savunmalarıyla devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 18:50 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada savunma yapan eski astsubaylar Yılmaz Bahar ve Fatih Pancar, suçlamaları kabul etmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Dünkü celsede savunmasına başlayan eski astsubay Yılmaz Bahar, darbe girişimi sırasında yaşadıklarına ilişkin beyanlarına devam etti.

Arazi eğitime çıkarılacağı düşündüğü için verilen emir üzerine tam teçhizat kuşandığını savunan Bahar, bölük komutanı binbaşı Gökhan Maldar'ın yönergelere göre eğitime çıkılacağını söylemesi üzerine eğitimde kullanılacak malzemeleri hazırladığını belirtti.

Bahar, darbe girişiminin yaşandığı günün sabahında Maldar'ın bölüğü topladığını, eğitimin iptal olduğunu İstanbul'a göreve gideceklerini emrettiğini ve akabinde saat 20.00 civarında beraberindeki tim ile helikopterle Samandıra'daki askeri birliğe iniş yaptıklarını kaydetti.

İstanbul Samandıra'da bulunan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) birliğinde Maldar'ın timi toplayarak Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emniyetinin alınması kapsamında bulunduğu yerden tahliye edeceklerini söylediğini aktaran Bahar, "Samandıra'dan Fenerbahçe Orduevi'ne gittik, orada helikoptere komutanın korumaları da bindi. Oradan Moda Düğün Salonu'na gittik. Amacımız Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın güvenliğini sağlamaktı." diye konuştu.

Savunması sırasında kürsüye vuran sanık Bahar, mahkeme başkanı Selfet Giray tarafından uyarıldı.

Sanık eski astsubay Fatih Pancar da emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, darbe teşebbüsünde yer aldığına dair savcılık mütalaasını reddettiğini bildirdi.

Pancar, 12 Temmuz'da eski binbaşı Gökhan Maldar'ın arazi eğitimi planladığını, o hafta bir kez paraşüt atlayışı gerçekleştirdiklerini ve atış faaliyetleri yaptıklarını anlattı.

Pancar, MAK tim personeli olduğunu, 15 Temmuz günü sanık eski binbaşı Gökhan Maldar'ın emriyle Konya'dan İstanbul'a gittiklerini, burada Abidin Ünal'ın korumalığını yapacaklarına dair emir aldıklarını iddia etti.

Daha sonra Ünal'ın bulunduğu Moda Deniz Kulübüne gittiklerini ifade eden Pancar, burada aralarında generallerin de bulunduğu askerlerin kelepçelendiğini, bunun güvenlik önlemleri kapsamında yapıldığını düşündüğünü ileri sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Pancar, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Akıncı üssü darbe davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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