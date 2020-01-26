Akıncı Üssü davasına, ara karar sonrası yarın devam edilecek

Savunma yapmayan sanıklardan sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş ile, "darbenin asker yöneticileri" olarak gösterilen Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli'nin savunmaları ise sonraki celselerde alınacak.

Hafta sonları hariç 8 hafta boyunca devam edecek duruşmalarda, bazı eski Su Altı Taarruz Birliği personeli, eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, 15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri karargahındaki eylemlerden sorumlu tutulan sanıklar ile olay günü uçuş yapan bazı pilotların savunmaları alınacak.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada, Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş'ün esas hakkındaki mütalaasını açıkladığı 21 Ocak 2019'daki celseden bu yana, firariler dışındaki 385 sanık, esas hakkındaki savunmasını tamamladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya, yarından itibaren esasa ilişkin savunmaların alınmasıyla yeniden başlanacak.

- Mütalaadan

Davanın 21 Ocak 2019'da görülen duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, darbenin yöneticisi olan sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş ile yönetici konumundaki 16 eski asker sanık hakkında "anayasal düzeni ihlal", "cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istemişti.

Mütalaada, sanıklardan 324'ü hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep eden savcı, 11 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra iştirak ettikleri diğer suçlardan da cezalandırılmalarını talep etmişti.

Savcı, 9 sanığın "anayasayı ihlal suçuna yardım"dan 20 yıla kadar, 32 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Mütalaada, 71 sanığın tüm suçlardan beraatine, darbe girişiminde bulunmak suçundan başka mahkemelerde ceza alan 2 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve "sivil imam" Adil Öksüz'ün de bulunduğu 6 sanığın dosyasının ise ayrılmasına karar verilmesi talep edilmişti.

