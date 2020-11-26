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Akıncı Üssü davasında 4 sivil ve 10'dan fazla eski askere 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

26.11.2020 12:50 | Son Güncelleme:
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Akıncı Üssü davasında 4 sivil ve 10'dan fazla eski askere 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili açılan davalardan biri olan Akıncı Üssü davasında karar çıktı. Adil Öksüz dahil altı firari sanığın dosyası ayrıldı. 4 bin 658 sayfa ve 570 ek klasörden oluşan iddianamede, Akıncı Üssü'nün Gülen Yapılanması tarafından darbe girişimi sırasında ana karargah olarak kullanıldığı yazılıyordu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili açılan davalardan biri olan Akıncı Üssü davasında karar açıklandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Akıncı Üssü'nden "darbe girişimini yönettiği" iddiasıyla yargılanan siviller Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş; "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanı'na suikast" ve "kasten öldürme" suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, Akıncı Üssü'nden kalkarak bombardımana katıldığı ya da buna yardım ettiği gerekçesiyle çoğu eski Hava Kuvvetleri mensubu 10'dan fazla eski asker hakkında da birden fazla kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bu kişiler arasında eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van da var. Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın teslim alınması için gönderilen ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş ise 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Üsten kalkan F-16 uçaklarının pilotlarını idare ettiği ya da doğrudan TBMM ya da güvenlik kurumlarını bombaladıkları gerekçesiyle eski yarbay Hakan Karakuş, eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur, eski yüzbaşı Ahmet Tosun, eski tuğgeneral Recep Sami Özatak, eski tuğgeneral Kemal Mutlum, eski albay Ali Durmuş, eski binbaşı Murat Bicil, eski binbaşı Ali Karabulut ve eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz da 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Adil Öksüz dahil altı firari sanığın dosyası ayrıldı

Akıncı davasında sanıklar arasında yer alan Fethullah Gülen ve yapılanmanın "sivil imamı" olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün de aralarında olduğu altı firari sanığın dosyası ayrıldı.

4 bin 658 sayfa ve 570 ek klasörden oluşan iddianamede, Akıncı Üssü'nün Gülen Yapılanması tarafından darbe girişimi sırasında ana karargah olarak kullanıldığı yazılıyordu.

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