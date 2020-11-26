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  4. Akıncı Üssü davasında Ankara Gölbaşı’ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını lazerle işaretleyen eski pilot Mustafa Azimetli’nin 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Akıncı Üssü davasında Ankara Gölbaşı’ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını lazerle işaretleyen eski pilot Mustafa Azimetli’nin 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

26.11.2020 10:43 | Son Güncelleme:
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Akıncı Üssü davasında Ankara Gölbaşı’ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını lazerle işaretleyen eski pilot Mustafa Azimetli’nin 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Akıncı Üssü davasında Ankara Gölbaşı’ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını lazerle işaretleyen eski pilot Mustafa Azimetli’nin 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

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