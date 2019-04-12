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Akıncı Üssü davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 22:43 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 2 sanığın tahliyesine karar verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanıklar ve avukatları taleplerini iletti.

Daha sonra ara karara yönelik mütalaasını açıklayan savcı, esas hakkındaki mütalaayı tekrar ettiğini belirtti.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep eden iddia makamı, yakalama emri ve tutuklama kararı bulunan sanıklar hakkındaki kararların devamını ve infazlarının beklenmesini istedi.

İddia makamı, İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesinin Kemal Batmaz, Afyon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin Fetullah Gülen, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin Hüseyin Yılmaz hakkındaki davaların birleştirilmesi taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep etti. Savcı, Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin Timur Özgen hakkındaki birleştirme talebinin ise reddine karar verilmesini istedi.

- Ara karar

Mahkeme heyeti, verilen müzakere arasından sonra ara kararını açıkladı.

Buna göre, yakalamalı sanıkların yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar veren mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Timur Özgen hakkındaki birleştirme taleplerinin reddine hükmetti.

Mahkeme, Hüseyin Yılmaz ve Kemal Batmaz hakkındaki birleştirme taleplerine muvafakat verilmesi için müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

Bir kısım sanık ve sanık vekillerinin esasa yönelik beyanda bulunmak için süre ve dosyanın tefrikine yönelik taleplerini reddeden mahkeme heyeti, bazı tutuksuz sanıkların adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına yönelik taleplerini de kabul etmedi.

Mahkeme, sanıklardan Emine Gülşen Torunoğlu Aslan ile Yücel Topçu'nun, tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının değişme durumu nazara alınarak, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti.

Duruşma, 29 Nisan-31 Mayıs'a ertelendi.

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15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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