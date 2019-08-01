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Akıncı Üssü davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 03:29 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 2 sanığın tahliyesine karar verdi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 2 sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanıklar ve avukatları taleplerini iletti.

Daha sonra ara karara yönelik mütalaasını açıklayan savcı, esas hakkındaki mütalaayı tekrar ettiğini belirtti.

İddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

- Ara karar

Mahkeme heyeti, verilen müzakere arasından sonra ara kararını açıkladı.

Buna göre, yakalamalı sanıkların yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar veren mahkeme, Kahramankazan Asliye Ceza Mahkemesince sanıklar Ali Eraslan ve Mustafa Zelbey hakkında yapılan birleştirme talebine muvafakat verilmemesini kararlaştırdı.

Mahkeme, bazı sanıkların mahkeme heyetinin reddine yönelik taleplerini ise yargılamayı uzatmak amacı taşıdığı gerekçesiyle kabul etmedi.

Bazı sanık ve sanık vekillerinin esasa yönelik beyanda bulunmak için süre taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanıklara ait cep telefonu ve tablet dışındaki dijital materyaller ile suç teşkil etmeyen eşyaların iadesi hususunda emanet memurluğuna müzekkere yazılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanıklardan İsmail Aslan ile Özgüç Güneş'in tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının değişme durumunu nazara alınarak, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti.

Duruşma, 03 Eylül-11 Ekim tarihlerine ertelendi.

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15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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