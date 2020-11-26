Akıncı Üssü davasında darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresini bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot Üsteğmen Müslim Macit’in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Akıncı Üssü davasında darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresini bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot Üsteğmen Müslim Macit’in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Akıncı Üssü davasında darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresini bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot Üsteğmen Müslim Macit’in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Akıncı Üssü davasında darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresini bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot Üsteğmen Müslim Macit’in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.