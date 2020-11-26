Akıncı Üssü Davasında Karar Açıklandı

Bu sanıklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast ve anayasal düzeni devirmeye çalışma girişimiyle suçlanıyordu.

Türkiye’de devletin kontrolundaki Anadolu Ajansı’na göre, Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle darbe girişiminin “sivil imamları” olarak nitelenen dört sanık, 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanıklar arasında yer aldı.

Dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görüldü. Davada 365’i tutuklu olmak üzere 475 sanık yargılanıyordu.

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminde merkez olarak kullanılan başkent Ankara yakınlarındaki Akıncı Üssü’ne ilişkin görülen davada yüzlerce subay, pilot ve sivil hapis cezasına mahkum edildi.

Gülen ve darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nde bulunduğu belirtilen Adil Öksüz’ün de aralarında olduğu altı sanığın dosyasının ana dava dosyasından ayrılmasına karar verildi.

Türkiye’nin darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı ancak darbe girişiminde rolü olduğunu yalanlayan 79 yaşındaki Fethullah Gülen ise davada gıyabında yargılanan altı sanıktan biriydi.

Darbe girişimi gecesi, şu anda Milli Savunma Bakanı olan dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve diğer komutanlar saatlerce Akıncı Üssü’nde rehin tutulmuştu.

19 sanık darbeye yardım yataklıktan, 41 sanık da terör örgütüne üye olmak suçlamalarından mahkum oldu. Davada 70 kişi ise beraat etti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, sanıkların önemli bir bölümü de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hak ettikleri cezayı aldı. TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi. Bu ihanet şebekesi ile mücadele etmek vatanseverliğin en önemli gereklerindendir. Darbeci terörle mücadelemiz sürecektir” diye yazdı.

Darbe girişiminin ardından operasyonlar tepki çekmişti

NATO üyesi ve AB’ye aday üye konumundaki Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından olağanüstü hal ilan edilmiş, darbe girişiminden sonra büyük çaplı gözaltı ve tasfiye operasyonları Ankara’nın batılı müttefiklerinin tepkisine yol açmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya göre, 292 bin kişi Gülen’le bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. 100 bin kişi ise cezaevinde yargılanma sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

Darbe girişiminin ardından yaklaşık 150 bin devlet memuru ya kovuldu ya da görevi askıya alındı.