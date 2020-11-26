Akıncı Üssü davasında kararlar açıklandı! Ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davada bugün karar duruşması görüldü.

AKINCI ÜSSÜ DAVASINDA CEZA YAĞDI

Akıncı Üssü davasında mahkeme kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklar Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu firari 6 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticileri Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'e 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'yı vuran pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.

Dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.

15 Temmuz darbe girişiminde darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.