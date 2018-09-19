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Akıncı Üssü davasında müştekiler dinlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:25 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, savaş uçaklarının bombalamasının yanı sıra darbe sanığı askerlerin ateş etmesi nedeniyle şehit düşenlerin yakınlarıyla saldırılarda yaralananlar, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Akıncı Üssü'nden havalanan savaş uçaklarının bombalamasının yanı sıra darbe sanığı askerlerin ateş etmesi nedeniyle şehit düşenlerin yakınlarıyla saldırılarda yaralananlar, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu.

Akıncı Üssü lojmanlar nizamiyesinde darbecilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan 15 Temmuz gazisi Rahim Kömürcü, olay gecesini anlattı.

Evinde bulunduğu sırada darbe girişimine ilişkin haberleri izlediğini, başta gelişmelere anlam veremediğini belirten Kömürcü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine babasıyla Akıncı Üssü'ne gittiğini söyledi.

Buradaki kalabalığın "tekbir" getirdiğini, İstiklal Marşı okuduğunu anlatan Kömürcü, "Amacımız askerleri darbe girişimine karşı uyarmak, yasa dışı bir eylemde bulunmamaları için ikna etmekti." dedi.

Lojmanlar nizamiyesindeki silahlı askerleri tahrik edecek bir tutum içinde olmadıklarını anlatan Kömürcü, "Askerleri ikna etmek için her şeyi yaptık ama bizi dinlemiyorlardı. Önce havaya, sonra da üzerimize ateş ettiler. Ayaklarımdan vuruldum, babamı da kanlar içinde görünce onun üzerine kapandım. Bizler yerde kanlar içindeyken bir rütbeli ağza alınmayacak küfürler ederek, 'Siz kim, devleti korumak kim' diyordu. Bu rütbeli, ayağa kalkanı vuracağını söylüyordu. Bu esnada olay yerinde kaçmaya çalışan bir genci beylik tabancasıyla sırtından vurduğunu gördüm." şeklinde konuştu.

Müşteki Kömürcü, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.
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- "İdam istiyoruz"

Polis memuru Hacı Raşit Başar da helikopter teknisyeni olduğunu, olay tarihinde iş yerinden gelen mesaj üzerine Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığına gittiğini söyledi.

Darbecilerin kontrolündeki uçakların attığı bomba ile bir helikopterin vurulduğunu, buradaki 7 teknisyen polisin şehit olduğunu anlatan Başar, kısa bir süre sonra ikinci bombanın Özel Harekat Başkanlığına atıldığını ifade etti.

Müşteki Başar, şehit olan arkadaşları ve yaralananlar için sanıklardan şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

Havacılık Daire Başkanlığına atılan bomba nedeniyle şehit olan polis memuru Murat Alkan'ın eşi Demet Alkan da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Şehidin babası Sıddık Alkan ise "Bunlar bizden ne istedi Hakim Bey, bunların amacı nedir? Hainler, oğlumu şehit etti. Sehpalar kurulsun, dar ağacında sallansınlar, idam istiyoruz idam. Acımız başka şekilde dinmez." dedi.

Havacılık Daire Başkanlığında helikopter pilotu olarak görev yaptığını aktaran müşteki Ahmet Şenol Çoban, ülkeye yaşattıkları acıdan dolayı darbe sanıklarından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı önünde şehit düşen Cuma Dağ'ın eşi Rukiye Dağ da "O gece çatışmalar çok yoğun şekilde devam ettiği için eşimin naaşını ancak sabah saatlerinde alabildik. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." diye konuştu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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