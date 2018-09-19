Akıncı Üssü davasında müştekiler dinlendi

Buradaki kalabalığın "tekbir" getirdiğini, İstiklal Marşı okuduğunu anlatan Kömürcü, "Amacımız askerleri darbe girişimine karşı uyarmak, yasa dışı bir eylemde bulunmamaları için ikna etmekti." dedi.

Darbecilerin kontrolündeki uçakların attığı bomba ile bir helikopterin vurulduğunu, buradaki 7 teknisyen polisin şehit olduğunu anlatan Başar, kısa bir süre sonra ikinci bombanın Özel Harekat Başkanlığına atıldığını ifade etti.

Polis memuru Hacı Raşit Başar da helikopter teknisyeni olduğunu, olay tarihinde iş yerinden gelen mesaj üzerine Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığına gittiğini söyledi.

Lojmanlar nizamiyesindeki silahlı askerleri tahrik edecek bir tutum içinde olmadıklarını anlatan Kömürcü, "Askerleri ikna etmek için her şeyi yaptık ama bizi dinlemiyorlardı. Önce havaya, sonra da üzerimize ateş ettiler. Ayaklarımdan vuruldum, babamı da kanlar içinde görünce onun üzerine kapandım. Bizler yerde kanlar içindeyken bir rütbeli ağza alınmayacak küfürler ederek, 'Siz kim, devleti korumak kim' diyordu. Bu rütbeli, ayağa kalkanı vuracağını söylüyordu. Bu esnada olay yerinde kaçmaya çalışan bir genci beylik tabancasıyla sırtından vurduğunu gördüm." şeklinde konuştu.

Müşteki Başar, şehit olan arkadaşları ve yaralananlar için sanıklardan şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

Havacılık Daire Başkanlığına atılan bomba nedeniyle şehit olan polis memuru Murat Alkan'ın eşi Demet Alkan da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Şehidin babası Sıddık Alkan ise "Bunlar bizden ne istedi Hakim Bey, bunların amacı nedir? Hainler, oğlumu şehit etti. Sehpalar kurulsun, dar ağacında sallansınlar, idam istiyoruz idam. Acımız başka şekilde dinmez." dedi.

Havacılık Daire Başkanlığında helikopter pilotu olarak görev yaptığını aktaran müşteki Ahmet Şenol Çoban, ülkeye yaşattıkları acıdan dolayı darbe sanıklarından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı önünde şehit düşen Cuma Dağ'ın eşi Rukiye Dağ da "O gece çatışmalar çok yoğun şekilde devam ettiği için eşimin naaşını ancak sabah saatlerinde alabildik. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." diye konuştu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

