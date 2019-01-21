Akıncı Üssü davasında mütalaa açıklanması bekleniyor (2)

REKOR CEZALAR İSTENDİ

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasına açıkladı. Mütalaada, darbe girişimini yönettikleri gerekçesiyle yargılanan örgüt yöneticileri ve örgütün sivil imamları Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve asker sanıklar Ali Durmuş, Hakan Karakuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hürriyeti tahdit' suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 4 bin 120 yıla kadar hapis cezası istendi.

11 BİRİM YÖNETİCİSİ İÇİN HAPİS İSTEMİ

Savcı, FETÖ'nün darbe girişiminde 'birim yöneticisi' olarak görev aldıklarını belirttiği sanıklar Haluk Şahar, Mustafa Ertürk, Alparslan Şahin, Gökhan Maldar, Mehmet Fatih Özkan, Erhan Baltacıoğlu, Cemal Akyıldız, Engin Yetgin ve Yaşar Keskin'in de 'Anayasa'yı ihlal' suçundan birer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsini talep etti. Sanık Ali Eraslan'ın da 'Anayasa'yı ihlal' suçundan 1, 'kasten adam öldürme' suçundan 9 olmak üzere 10 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, sanık Fatih Yarımbaş'ın da iki suçtan toplam 9 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi talep edildi. Savcı ayrıca bu sanıklar için 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve diğer suçlamalardan değişen yıllarda hapis cezası istedi.

324 SANIĞA 'ANAYASA'YI İHLAL'DEN CEZA TALEBİ

Savcı isimlerini tek tek saydığı 324 sanığın 'Anayasa'yı ihlal' suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsini talep etti. Bu sanıklardan bazıları için de 'kasten öldürme', 'öldürmeye teşebbüs' gibi suçlardan değişen yıllarda hapis cezası talep edildi.

PİLOTLARA İSTENEN CEZALAR

Savcı, darbe girişimi sırasında TBMM, Cumhurbaşkanı Külliyesi, MİT ve Özel Harekât Daire Başkanlığı'nı bombalayan pilotlar ile bombalama emrini veren pilotlar için değişik yıllarda hapis cezaları istedi. Bu pilotlardan Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli örgüt yöneticisi olarak kabul edilerek, haklarında 79'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 4 bin 120 yıla kadar hapis cezası istendi. Emniyet Havacılık Başkanlığı'nda 7 polisi şehit eden pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın 8'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. Savcı, Polis Özel Harekât Başkanlığı'nı bombalayan Uğur Uzunoğlu'nun 45 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle, darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141'inci Filo Komutanı eski yarbay Hakan Karakuş'un 79 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, pilotlara bombalama talimatlarını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun için de 79'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Örgüt yöneticisi olarak değerlendirilen pilotlar Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli için de bombalama olaylarında şehit olan kişilerin sayısı kadar ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

31 sanık için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. 'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüse yardım' suçundan da 10 sanığın cezalandırılması talep edildi.

71 KİŞİYE BERAAT İSTEMİ

Savcı, tamamı tutuksuz olan 71 sanık için ise tüm suçlamalardan beraat isterken, başka dava kapsamında haklarında 'Anayasal düzeni ihlal' ve 'kasten öldürme' suçlarından ceza verilen sanıklar Mustafa Altun ve Fatih Arslan için bu dosya kapsamında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

GÜLEN VE ÖKSÜZ'ÜN DOSYASI AYRILDI

Savcı aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün bulunduğu firari 6 sanığın dosyalarının, davanın gidişini engellememesi için ayrılmasına ve bu kişiler hakkında bulunan yakalama kararının beklenilmesine karar verilmesini talep etti.

Mütalaanın ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

