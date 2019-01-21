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Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 15:33 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Buna göre istenen cezalar şu şekilde:

Akıncı'da darbeyi yöneten sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde sivillerle yöneten 16 asker için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

15 Temmuz'da pilotlara bombalama talimatlarını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun için 79'ar kez müebbet hapis istendi.

Darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı yarbay Hakan Karakuş için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan pilot Hüseyin Türk hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı hakında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

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Akıncı Üssü darbe ceza mahkeme FETÖ

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