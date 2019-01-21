Akıncı Üssü davasında savcının esas hakkındaki görüşü (3)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada Cumhuriyet savcısı, aralarında sivil imamların da bulunduğu 355 sanık hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet hapse" çarptırılmasını, 71 sanığın ise bütün suçlardan beraatini talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen sivil sanıklar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş'in "Anayasa'yı ihlal" suçundan birer, "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan birer ve 77 kişiyi "kasten öldürmek"ten de 77'şer kez olmak üzere toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istedi.

Sanıklar Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli'ye de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini isteyen savcı, sivil ve asker bu sanıkların tamamının, 206 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 120'şer, 22 kişiyi "hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 462'şer, Korgeneral Zekai Aksakallı'ya yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan ise 15 yıl 9'ar aya kadar olmak üzere 4 bin 597 yıl 9'ar aya kadar mahkumiyetlerini talep etti.