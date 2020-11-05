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Akıncı Üssü davasında sona doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 19:54 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında açılan davada sanıkların son sözlerinin dinlenmesine devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında açılan davada sanıkların son sözlerinin dinlenmesine devam edildi. Mahkeme, şu ana kadar 412 sanığın son sözünü dinlerken, mahkemenin diğer sanıkların da son sözlerini dinleyip karar duruşması için tarih vermesi bekleniyor.
Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 6’sı firari 475 sanık hakkında açılan davanın görülmesine 1 Ağustos 2017’de başlanmıştı. 21 Ocak 2019’da ise cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, o tarihten itibaren sanıkların savunmaları alınmıştı. Sanıklar ve avukatlarının, mütalaaya karşı savunmalarının tamamlanmasıyla birlikte 2 Kasım’da da sanıkların son sözlerinin alınmasına geçildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bugünkü celsesinde sanıkların son sözlerinin dinlenmesine devam edildi. Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Son sözleri dinlenen tutuklu sanıklar Emre Kararslan, Metin Çerkezoğlu, Yavuz Selim Özberk ve Mustafa Can Mengül ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Diğer sanıklar da masum olduklarını öne sürüp beraatlarını isterken, şu ana kadar 412 sanığın son sözlerinin alınması tamamlandı. Yarınki celsede mahkemenin diğer 57 sanığın son sözlerini dinleyip, karar duruşması için tarih vermesi bekleniyor.

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