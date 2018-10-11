Akıncı Üssü davasında tanık beyanları alınıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Olay tarihinde albay rütbesiyle görev yapan İhsan Kaplan, 15 Temmuz akşamı savaş uçaklarının uçuş yaptığını gördüğünü, üs komutanlıklarını arayarak durumu öğrenmeye çalıştığında 12. Üstten kendisine bilgi verilmediğini dile getirdi.

Bundan bir süre sonra Orgeneral Atilla Gülan ile telefon görüşmesi yaptığını ve birliğe gitme kararı verdiğini beyan eden Kaplan, Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin (BHHM) yayımladığı "uçuş yapılmayacağı" emrini üs merkezlerine ilettiğini bildirdi.

Dönemin Kayseri 12. Üs harekat komutanı olan sanık Erhan Baltacıoğlu ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen Kaplan, emri Baltacıoğlu'na söylemesine rağmen kule kayıtlarından uçakların faaliyette bulunduğunu öğrendiğini kaydetti.