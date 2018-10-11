Akıncı Üssü davasında tanık beyanları alınıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Olay tarihinde albay rütbesiyle görev yapan İhsan Kaplan, 15 Temmuz akşamı savaş uçaklarının uçuş yaptığını gördüğünü, üs komutanlıklarını arayarak durumu öğrenmeye çalıştığında 12. Üstten kendisine bilgi verilmediğini dile getirdi.
Bundan bir süre sonra Orgeneral Atilla Gülan ile telefon görüşmesi yaptığını ve birliğe gitme kararı verdiğini beyan eden Kaplan, Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin (BHHM) yayımladığı "uçuş yapılmayacağı" emrini üs merkezlerine ilettiğini bildirdi.
Dönemin Kayseri 12. Üs harekat komutanı olan sanık Erhan Baltacıoğlu ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen Kaplan, emri Baltacıoğlu'na söylemesine rağmen kule kayıtlarından uçakların faaliyette bulunduğunu öğrendiğini kaydetti.
Tanık Kaplan, gece boyunca BHHM ile temas kurarak uçakların kalkmamasını sağlamaya çalıştığını aktardı.
- Diyarbakır'dan 2 tanker uçağı kalkmış
Tanık Ahmet Kaya, darbe girişiminin yaşandığı gün BHHM'de vardiya subayı olarak görev yaptığını, akşam saatlerinde bütün uçuşların iptal edildiğine dair emir geldiğini bildirdi. Emre uygun şekilde uçaklara iniş talimatı verdiklerini beyan eden Kaya, bir süre sonra sanık eski tuğgeneral Recep Ünal'ın BHHM'den ayrıldığını duyduğunu anlattı.
Diyarbakır'dan "Tosun" çağrı adını kullanan 2 tanker uçağının kalktığına dair kendisine bilgi verildiğini, bu adın daha önceden kullanılmadığını bildiren Kaya, bir süre sonra da 6 tane F-16'nın kalkış için hazırlık yaptığını öğrendiğini söyledi.
Bunun üzerine Hava Kuvvetleri karargahını aradığını ancak ulaşamadığını aktaran Kaya, eski tuğgeneral Ünal'ı arayarak yaşananları anlattığında, Ünal'ın kışlaya geleceğini söyleyerek telefonu kapattığını ifade etti.
Gece boyunca amirleri tarafından kendisine verilen uçuşların sona erdirilmesi emrini bağlı birliklere aktardıklarını belirten Kaya, Akıncı Üssü'ne emirleri iletmek istediklerini ancak iletişim kurulamadığını kaydetti.
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
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