HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya devam edildi

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 20:27 | Son Güncelleme

Sanık eski yüzbaşı Yücel Canbolat: - "O gece olan hiçbir olaydan haberdar değilim"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada, eski yüzbaşı Yücel Canbolat esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Canbolat, 15 Temmuz'da Akıncı Üssü 142. Filo'da yüzbaşı rütbesinde görev yaptığını dile getirdi.

Darbe girişimini önceden bilmediğini ileri süren Canbolat, alçak uçuş yaptığı iddiasını reddetti ve lehine olan bazı delillerin karartıldığı iddiasında bulundu.

Olay günü saat 15.50'de mesaiden ayrıldığını ve eşini hastaneye götürdüğünü anlatan Canbolat, ilerleyen saatlerde Akıncı'daki lojmanına döndüğünü, iddianame ve mütalaada belirtildiği gibi darbe toplantısına katılmadığını ifade etti.

Canbolat, akşam saatlerinde lojmanında dinlendiği sırada aynı filoda görev yapan bir askerin arayarak Akıncı'da uçuş yapıldığını söylediğini, 142. Filo Komutanlığına vekalet eden sanık eski binbaşı Ömer Dolay ile görüşmesinden sonra filoya gittiğini, bir süre sonra buradan ayrıldığını aktardı.

141. Filo'ya gittiğinde terörle mücadele kapsamında uçuş yapıldığının söylendiğini beyan eden Canbolat, filonun kalabalık olması sebebiyle çıkışına izin verilmediğini öne sürdü.

Sabah saatlerinde dinlenme odasında bulunduğu sırada silahlı birinin gelerek uçuş yapması gerektiğini söylediğini ancak bunu reddettiğini iddia eden Canbolat, aynı kişinin bir süre sonra tekrar gelerek uçakta mühimmat olmadığını söyleyip uçuş yapması konusunda kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Darbe girişimi sırasında Ankara'da son uçuşu yapan F-16'nın pilotu olan Canbolat, şunları kaydetti:

"Uçakta mühimmat olmadığı ve tehdit altında olduğumdan uçmak zorunda kaldım. Niyetim kısa bir uçuş yapmak ve hemen geri inmekti. Kalkıştan önce 5 bin fitte uçacağım söylendi. Uçak başına gittiğimde top dışında mühimmat yoktu. Topun piminin takılı olduğunu görünce pimi sökmeyeceğim dedim. Kalkış yapana kadar silahlı olan bu kişi uzaktan beni izlemiştir."

- "O gece olan hiçbir olaydan haberdar değilim"

Canbolat, uçuş bilgilerinde alçak uçuş gerçekleştirmediğinin, ses hızını geçerek sonik patlama ve atış yapmadığının anlaşılacağını ileri sürerek, "Yanlış bir iş yapmadım." diye konuştu.

Uçuş esnasında inmesi için uyarı yapıldığını ancak Akıncı'dan inişine izin verilmediğini beyan eden Canbolat, kendi kararıyla iniş yapma kararı aldığını iddia etti.

"O gece olan hiçbir olaydan haberdar değilim." ifadelerini kullanan Canbolat, inişten sonra aynı uçakla tekrar uçuş yapılmaması için bazı önlemler aldığını ve evine geçtiğini söyledi.

FETÖ itirafçısı mahrem imamlar S.K. ve U.I'nın beyanlarını kabul etmeyen Canbolat, örgüt üyesi olmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Gazeteciler Cumhurbaşkanlığı’na sordu: Basın Kartlarımız Nerede?Gazeteciler Cumhurbaşkanlığı’na sordu: Basın Kartlarımız Nerede?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

İmamoğlu'nu hedef aldı! 'Corona virüsünün...'

İmamoğlu'nu hedef aldı! 'Corona virüsünün...'

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de intihar! Atlama anı ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de intihar! Atlama anı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ'da korkutan deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 9'u Çinli, 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Drift yapan ambulans şoförü hakkında yeni gelişme!

Drift yapan ambulans şoförü hakkında yeni gelişme!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'koronavirüs' uyarısı!

Son dakika! Elazığ'da 5 katlı bir bina kontrollü yıkılıyor

Elazığ'da 5 katlı bir bina yıkılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.