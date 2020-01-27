Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya devam edildi

Canbolat, akşam saatlerinde lojmanında dinlendiği sırada aynı filoda görev yapan bir askerin arayarak Akıncı'da uçuş yapıldığını söylediğini, 142. Filo Komutanlığına vekalet eden sanık eski binbaşı Ömer Dolay ile görüşmesinden sonra filoya gittiğini, bir süre sonra buradan ayrıldığını aktardı.

Olay günü saat 15.50'de mesaiden ayrıldığını ve eşini hastaneye götürdüğünü anlatan Canbolat, ilerleyen saatlerde Akıncı'daki lojmanına döndüğünü, iddianame ve mütalaada belirtildiği gibi darbe toplantısına katılmadığını ifade etti.

Darbe girişimini önceden bilmediğini ileri süren Canbolat, alçak uçuş yaptığı iddiasını reddetti ve lehine olan bazı delillerin karartıldığı iddiasında bulundu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada, eski yüzbaşı Yücel Canbolat esas hakkındaki savunmasını yaptı.

141. Filo'ya gittiğinde terörle mücadele kapsamında uçuş yapıldığının söylendiğini beyan eden Canbolat, filonun kalabalık olması sebebiyle çıkışına izin verilmediğini öne sürdü.

Sabah saatlerinde dinlenme odasında bulunduğu sırada silahlı birinin gelerek uçuş yapması gerektiğini söylediğini ancak bunu reddettiğini iddia eden Canbolat, aynı kişinin bir süre sonra tekrar gelerek uçakta mühimmat olmadığını söyleyip uçuş yapması konusunda kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Darbe girişimi sırasında Ankara'da son uçuşu yapan F-16'nın pilotu olan Canbolat, şunları kaydetti:

"Uçakta mühimmat olmadığı ve tehdit altında olduğumdan uçmak zorunda kaldım. Niyetim kısa bir uçuş yapmak ve hemen geri inmekti. Kalkıştan önce 5 bin fitte uçacağım söylendi. Uçak başına gittiğimde top dışında mühimmat yoktu. Topun piminin takılı olduğunu görünce pimi sökmeyeceğim dedim. Kalkış yapana kadar silahlı olan bu kişi uzaktan beni izlemiştir."

- "O gece olan hiçbir olaydan haberdar değilim"

Canbolat, uçuş bilgilerinde alçak uçuş gerçekleştirmediğinin, ses hızını geçerek sonik patlama ve atış yapmadığının anlaşılacağını ileri sürerek, "Yanlış bir iş yapmadım." diye konuştu.