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Akıncı ve Anastasiadis Berlin'de Görüşecek

24.11.2019 18:02 | Son Güncelleme

Berlin’de gözler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in katılımıyla Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek üçlü görüşmeye çevrildi

Akıncı ve Anastasiadis Berlin'de Görüşecek

Berlin’de gözler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in katılımıyla Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek üçlü görüşmeye çevrildi. Kıbrıs’ta kalıcı çözüm arayışlarına yeni bir ivme kazandırmayı hedefleyen zirve ev sahibi Almanya tarafından ‘BM Genel Sekreteri himayesinde ve gayri resmi‘ olarak tanımlanıyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Almanya’nın doğrudan bir taraf olarak görüşmelere katılmayacağını, Kıbrıs ihtilafına ilişkin BM yönetiminde sonuç odaklı müzakere sürecinin yeniden başlamasından yana olduğunu ve bu yüzden toplantıya mali ve lojistik anlamda destek sağladığını belirtti. Taraflar, Guterres’in davetiyle düzenlenen zirveye katılmak için Pazar günü Berlin’e gelirken, görüşmenin Pazartesi akşam saatlerinde kentin ünlü Adlon Oteli’nde yemekli toplantı şeklinde olacağı öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, BM Genel Sekreteri Guterres’in zirve öncesinde, Akıncı ve Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşmeyi planladığını, ardından heyetlerin de katılımıyla akşam yemeğine geçileceğini aktardı.

Kaynaklar, akşam yemeğinin daha önce yapılan hazırlık konuşmasının alacağı yöne göre sadece üçlünün katılımıyla gerçekleşmesi ihtimali olduğunu da ifade ediyor. Görüşmeye Guterres’e BM Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un da eşlik etmesi bekleniyor. Lute, geçen hafta başında üçlü görüşme öncesinde hazırlık yapmak amacıyla Kıbrıs’ta Akıncı ve Anastasiadis’le bir araya gelmiş, görüşmeler sonrası herhangi bir açıklama yapılmamıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, müzakerelerin resmi düzeyde yeniden başlamasını gündeme getireceği, ancak tarafları baskı altına almamak ve tüm seçenekleri açıkta tutabilmek için somut bir beklentiyi dillendirmeyeceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’e gelmeden önce, "Kıbrıs sorununun iki toplumun eşitliğini, güvenliğini ve özgürlüğünü teminat altına alan iki kurucu devlete dayalı adil ve kalıcı federal bir çözüme kavuşturulmasına yardımcı olabilecek her ortamı ve fırsatı değerlendirmek, en başta halkımıza karşı sorumluluğumuzdur. Ben sorumluluğumun bilincinde olarak Berlin’de bulunacağım. Umarım muhatabımın tutumu da aynı olur" şeklinde bir açıklama yaptı. Nikos Anastasiadis de, Berlin’de yapacağı görüşmeyi "fırsat olarak gördüğü ve Berlin’e müzakerelerin en kısa sürede başlaması için siyasi irade ile gideceği" mesajını verdi. Rum basınında çıkan haberlerde, Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Lute’un, üçlü görüşme sonuçlarını değerlendirmek için kısa bir süre sonra yeniden Kıbrıs’a giderek ikinci bir temas turu yapabileceğine işaret edildi. Akıncı ve Anastasiadis, en son geçen Ağustos‘ta Lefkoşa'da bir araya gelmiş, ancak müzakerelerinin yeniden başlaması için aşama kaydedememişti.

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