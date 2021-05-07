Akıncı yeni bölüm fragmanı izle | Köksal ile beraber Akıncı'nın peşine düşüyorlar!

Her Cuma saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Akıncı, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Akıncı son dakikada yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmıştı. Peki Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI (19. BÖLÜM)

Akıncı dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

AKINCI SON BÖLÜM ÖZETİ (18. BÖLÜM)

Akıncı son dakikada yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, şehri oldukça büyük bir felaketten korumuştur. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir. Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin yerini öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner. Orhan bombanın izini takip etmiştir. Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek olan bir davette olacaktır. Fakat davete girmek ayrı bir zorluktur. Akıncı işte bu davette en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.

AKINCI YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (19. BÖLÜM)

Akıncı dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.