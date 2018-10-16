Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BM Güvenlik Konseyine sunduğu raporunda, "Kıbrıs’ta statükonun sürdürülebilir olmadığını ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söylediğini" bildirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre'nin Crans Montana kentinde Temmuz 2017'de yapılan Kıbrıs Konferansı'nın ardından yeniden bir müzakere süreci başlayabilmesi için "yeni bir müzakere sürecinin ucu açık olmayan, sonuç odaklı ve stratejik bir yaklaşımla başarılı olabileceği" yönünde yaptığı açıklamalarının yansımalarını raporda görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akıncı açıklamasında, "Genel Sekreter raporunda, Kıbrıs’ta statükonun sürdürülebilir olmadığını ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söylemektedir. Sonuç getirmeyen ve sonu gelmeyen görüşmelerin artık geride kaldığını ve çözümün ancak sonuç odaklı bir yaklaşımla ve görünür bir gelecekte başarılabileceğini belirtmesi önemli ve altı çizilmesi gereken bir husustur." ifadelerini kullandı.

Raporda, Guterres'in, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u yeniden görevlendirerek tarafların süreçle ilgili belli bir görev tanımı konusunda mutabakatını arayacağının belirtildiğine dikkati çeken Akıncı, "Çözümü hedefleyen ve her zaman yapıcı bir tutum sergileyen taraf olarak, Lute bizi ziyarete geldiğinde bu çerçevede yapıcı katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. - "Kıbrıs Türk tarafının görüşleri büyük oranda rapora yansıdı" Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerdeki yöntemlerle ilgili görüşlerinin BM'nin raporuna büyük oranda yansıdığını belirterek, "Bunun bir anlam kazanabilmesi için görev tanımıyla ilgili mutabakatların da aynı hassasiyet çerçevesinde ele alınması gerekmektedir. Yani, ne istediğini bilen, ucu açık olmayan, sonuç odaklı, iyi yapılandırılmış ve stratejik bir anlayışla hareket edilmelidir. Çözüm sürecinin yönteminin yanında, içerikle ilgili olarak son günlerde Kıbrıs Rum tarafından 'gevşek federasyon', 'daha az yetkili merkez' gibi ifadelerle bazı görüşlerin ortaya konulduğu görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.