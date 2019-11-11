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Akıncı'dan Mümtaz Soysal için taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:28 | Son Güncelleme

Akıncı'dan Mümtaz Soysal için taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, vefat eden eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal için taziye mesajı yayımladı.

Türk Ajans Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Akıncı, yayımladığı taziye mesajında, yaşama gözlerini yuman Mümtaz Soysal'a Allah'tan rahmet, geride bıraktıklarına, sevenlerine ve tüm Türk ulusuna başsağlığı dileğinde bulundu.

Akıncı mesajında, "Uzun yıllar, merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a Kıbrıs konusunda danışmanlık görevini yürütmüş, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası oluşturulan Kurucu Meclis'te Anayasa Komitesinde yer alarak 1961 Anayasası'nın hazırlanmasında etkin rol almış, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı dahil birçok siyasi görevde bulunmuş Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Anayasa Hukuku Profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal (90) bugün evinde hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Mustafa Akıncı mümtaz soysal

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