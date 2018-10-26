Akıncı'dan Rum lider Anastasiadis'e doğalgaz uyarısı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'i, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon araştırmaları konusunda uyardı. Akıncı, "Anastasiadis'le başbaşa olan görüşme kısmında hidrokarbonla ilgili olarak gelmekte olan krize işaret ettim. Bir yanda çözüm için çaba harcarken, öte yandan da hidrokarbon olayında da bölgesel işbirliklerini geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdim" dedi.

Türkiye-AB ilişkilerinin önemli olduğunu vurguladığını kaydeden Akıncı, "Anastasiadis'e, Kıbrıs’ta olası çözüm sürecinin yeniden kurgulanması, hidrokarbon olayında çatışma yerine işbirliği ruhunun geliştirilmesi, Türkiye ile AB ilişkilerinin ileriye götürmesinin birbiriyle ne kadar bağlı olduğunu aktardım. Bakan göz görür. Ya işbirliğine doğru yelken açacağız ya da bu çerçevede olaylar gerçekleşmezse bizi maalesef krizler bekleyecek" şeklinde konuştu.

'RUM LİDER FEDERAL ÇÖZÜM İSTİYOR'

Anastasiadis ile Ada'nın geleceğini de konuştuklarını anlatan Akıncı, "Adamızın geleceğini elbette konuşmak istiyordum. Anastasiadis’e atfen son zamanlarda söylenenler vardı. İki kesimli iki toplumlu federasyonu bıraktı, iki devletli federasyonu düşünüyor şeklinde. Bunun ne ölçüde doğru olup olmadığını konuştuk" dedi.

Akıncı, Anastasiadis'e, "Farklı bir model istiyorsa bunu bizimle açık yüreklilikle paylaşmalı" yönünde mesaj verdiğine işaret etti. KKTC Lideri şöyle devam etti, "Anastasiadis'in bana söylediği; kendisi BM parametrelerinin dışında bir çözüm düşünmüyor. Bugüne kadar ki uzlaşmalara bağlı. İki kesimli federasyon dışında bir seçenek düşünmüyor. Bu seçenek için de merkezi yetkilerin şimdikinden daha az olduğu, kurucu devletlerin daha etkili olabileceği bir modeli değerlendirmek istiyor."

TELEFON ŞEBEKELERİ DE KONUŞULDU

"Kıbrıs Türk halkı adına BM parametrelerini çöpe atamayacağımızı, uzlaşıları bir kenara itemeyeceğimizi ifade etmekteydim" diyen Akıncı ,"Anastasiadis’in bunu teyit etmiş olması da önemlidir diye düşünüyorum" dedi. Kıbrıs Türk tarafı olarak bugüne kadar geldiği gibi aynı şekilde bir sürecin parçası olma niyetleri bulunmadığına dikkat çeken Akıncı, "Ucu açık, sonuç odaklı olmayan, zaman kaygısı taşımayan bir arayışa gitmek yeni sonuçsuz süreçlere kapıyı yeniden aralamak demektir. BM Genel Sekreter’inin raporunda da kaleme alınmış bir husus var ki, 'Sonuç odaklı, bir zaman ufuklu olacak' Biz bütün bunları 31 Ekim'de Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmemizde de ele almak isteriz" diye konuştu.

Akıncı, Ada'daki telefon şebekelerinin düzenlenmesi ile ilgili de son günlerde bir çaba olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle devam etti; "Buradan bir Kıbrıslı Türk, Güney’e gidiyor telefonu çalışmıyor. Bir Kıbrıslı Rum Girne’ye geliyor, eviyle olan bütün irtibatını kaybediyor. Ama her iki kişi de dünyanın bir ucuna gitse oradan kendi evleriyle iletişim kurabiliyorlar. Bu, çağımızda kabul edilebilecek bir şey değildir. Bu sorunun da aşılması son derece gerekli bir gelişme olacaktır."

'YARATICI GÖRÜŞME OLDU'

Rum lider Anastasiadis de yaptığı açıklamada, Akıncı ile çok yaratıcı bir görüşme yaptıklarını söyledi. Ada'nın geleceği için ortak iradeye sahip olduklarını ifade eden Anastasiadis, "Görüşmede, işleyebilir, yaşayabilir ve AB değerlerine tam uyumlu ancak her şeyden önce işleyebilir bir çözümü başarabilmemiz için görüşlerimi aktarma fırsatı buldum” dedi.

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