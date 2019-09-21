HABER

Akıncı’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni ziyaret etti.

Akıncı’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni ziyaret etti. Erdoğan festival kapsamında sergilenen Türkiye’nin yerli ve milli silahlı İHA’sı Akıncı’nın üzerine imzasını attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni ziyaret etti. Festivale katılanlara hitap eden Erdoğan, ardından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, ardından festival kapsamında sergilenen Türkiye’nin yerli ve milli silahlı insansız hava aracı Akıncı’yı inceledi. Erdoğan incelemelerinin ardından Akıncı’nı gövdesine imzasını attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SoloTürk’ün gösterisini de izledi.

Akıncı’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı varAntalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Otomobil çalıp hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandıOtomobil çalıp hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! 'Ünlü olmaktan utanacağım...'

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! 'Ünlü olmaktan utanacağım...'

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kına gecesinde dehşet! Gelinin yakınları damadı öldürdü, annesini ağır yaraladı

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

ABD ile ortak hava 6. devriyesi başladı

Türk ve ABD helikopterleri Suriye sınırında!

Akçakale’de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği

Sınır hattında hareketlilik!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Son dakika! Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.