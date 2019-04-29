HABER

Akıncı'ya kaçan albay savunma yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 22:11 | Son Güncelleme

FETÖ darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Okulunda görevli olmalarına rağmen darbenin yönetildiği Akıncı Üssü'nde yakalanan sanık eski albay Hakan Cafer Arslan, esasa ilişkin savunmasına devam etti

ANKARA(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına, sanık eski albay Hakan Cafer Arslan'ın esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Arslan, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde devam ettiği savunmasında darbe toplantılarına katıldığı ve darbeden önceden haberi olduğu iddialarını reddetti. Ast olarak üstlerinin emrini uyguladığını savunan Arslan, süreçte hiçbir "sorumluluğunun" bulunmadığını öne sürdü.

Kendisine "etrafta dolaş, kimse ateş etmesin" diye emir verildiğini öne süren Arslan, jandarmayla çatıştığı iddialarına ilişkin ise "Kimseyle çatışmaya girmedim. Kimseye ateş etmedim." dedi.

Üstlerinden ateş emri almadığını savunan Arslan, kendi astlarına da böyle bir emir vermediğini ileri sürdü.

Arslan, askerlere silah dağıttığı iddiasını da reddederek, elindeki silahı kendisini korumak için oradaki bir aracın içinden aldığını savundu.

Sivil halk ve polislere kışlaya gelmeleri halinde ateş etme emri verdiği iddiasını kabul etmeyen Arslan, tanıklardan İ.A'nın, "Şarjör tak. Mevzi al." emri verdiği beyanının da gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, lehine olan sanık ve tanık beyanlarının dikkate alınmadığını öne süren Arslan, "Burada onurumla yatıyorum" ifadesini kullanarak, aleyhinde beyanlarda bulunan tutuksuz sanıkların yalan söylediğini, bu kişilere kendisine iftira attıkları gerekçesiyle tazminat davası açacağını belirtti.

Sanık avukatı da müvekkilinin aleyhindeki tanık beyanlarının çeliştiği iddiasıyla bu beyanların dikkate alınmamasını istedi.

Duruşmaya yarın diğer sanıkların dinlenilmesiyle devam edilecek.

Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması dahaCinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha
Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklamaSon dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama
İsveç Kraliyet Ödülü alan Dr. Zora, Türkiye İsveç Büyükelçisi Yunt ile görüştüİsveç Kraliyet Ödülü alan Dr. Zora, Türkiye İsveç Büyükelçisi Yunt ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Hakan Cafer Arslan Kara Havacılık Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

AK Parti'den YSK açıklaması!

AK Parti'den YSK açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de korkutan deprem!

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.