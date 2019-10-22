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Akıngüç Koleksiyonu İKÜSAG’DA

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) yeni sanat sezonunun ikinci sergisinde, Akıngüç Koleksiyonu’nda yer alan eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.

Akıngüç Koleksiyonu İKÜSAG’DA

İSTANBUL,(DHA) - İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) yeni sanat sezonunun ikinci sergisinde, Akıngüç Koleksiyonu’nda yer alan eserleri sanatseverlerle buluşturuyor. "Modernlik Eşiği- Lignum" ismini taşıyan sergi, 16. İstanbul Bienali ile de paralel ilerleyecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) 2019-2020 sanat sezonunun ikinci sergisinde Akıngüç Koleksiyonu’nda yer alan ve ağırlıklı olarak “ağaç” temalı eserlerin bulunduğu seçkiye ev sahipliği yapacak. Yağlı boya ve akrilik boya teknikleri kullanılarak oluşturulan eserlerin yer aldığı sergi 16. İstanbul Bienali ile de paralel olarak ilerleyecek.

Türk resim sanatının önemli isimlerinden Naci Kalmukoğlu, Kadri Aytolon, Hasan Kavruk, Eren Eyüpoğlu, Fahrenissa Zeid, Levent Arşiray, Eşref Üren, Devrim Erbil, Hakkı Anlı ve Hoca Ali Rıza'nın eserlerinin yer alacağı sergide 30’a yakın tablo sergilenecek. Ağırlıklı olarak ‘ağaç’ temalı resimlerden oluşacak "Modernlik Eşiği- Lignum"un sanatçılarından Hoca Ali Rıza, ağaç tutkusu ve ağaçları resmetme konusundaki ustalığı ile dikkat çekiyor.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında izlenimci çizgiye yakın duran Naci Kalmukoğlu ise ağaçları, manzara resimlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak ele aldığı eserleri ile biliniyor. Cumhuriyet modernizminin sanattaki önemli temsilcilerinden biri olan Eren Eyüboğlu’nun ağaç teması ile işlediği eserleri de yeni sanat anlayışının örnekleri olarak sergide gösteriliyor.

30 Ekim Çarşamba günü saat 15.00’de İKÜ Ataköy yerleşkesinde gerçekleşecek açılış ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak sergi 27 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Akıngüç Koleksiyonu İKÜSAG’DA

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