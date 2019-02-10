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Akın’ın Filmine Düşük Not

10.02.2019 17:07 | Son Güncelleme

Yönetmen Fatih Akın’ın Berlin Film Festivali Berlinale’de prömiyeri yapılan yeni filmi ‘Der Goldene Handschuh’ (Altın Eldiven), sinema eleştirmenlerinden kötü not aldı

Yönetmen Fatih Akın’ın Berlin Film Festivali Berlinale’de prömiyeri yapılan yeni filmi ‘Der Goldene Handschuh’ (Altın Eldiven), sinema eleştirmenlerinden kötü not aldı. ‘Altın Ayı’ için yarışan film, seyirciyi zorlayan vahşi ve aşırı şiddet dolu sahneleri nedeniyle beğenilmedi. Sinema dünyasının en önemli organizasyonlarından Berlinale’de ‘en önemli akşam’ olarak tanımlanan, festivalin açılışından sonraki Cumartesi akşamı Altın ve Gümüş Ayı ödülleri için yarışan filmlerin gösterildiği Berlinale Palast’ta dünya prömiyerini yapan ‘Der Goldene Handschuh’daki sert sahnelere dayanamayan çok sayıda izleyici filmi erkenden terketti.

2004 yılında ‘Duvara Karşı filmiyle Altın Ayı’yı kazanan ve uluslararası üne kavuşan Fatih Akın’ın ‘Altın Eldivenler’ filmi, 1970’lerin Almanya’sında, Hamburg kentinin ünlü St.Pauli mahallesinde geçiyor. Filmin senaryosu Fritz Honka adlı bir seri katilin gerçek hikayesine ve Alman yazar Heinz Strunk’un 2016 yılında yayınlanan ‘Der Goldene Handschuh’ adlı romanına dayanıyor. Fatih Akın, Fritz Honka’nın ‘Der Goldene Handschuh’ adlı meyhanede tanıştığı yaşlı ve alkolik kadınları tuzağa düşürüp korkunç şekilde öldürmesini anlatıyor.

Honka, ilk cinayetini 1970 yılında, dördüncü ve sonuncu cinayetini ise 1975 yılında işliyor. Geçirdiği bir trafik kazası sonrasında, yüzüne zor bakılacak şekilde çirkinleşen Honka, bedava içki sözüyle evine götürdüğü kadınlara tecavüz edip, cesetlerini testere ile kesiyor. Ceset parçalarını da evinin çeşitli gizli bölümlerinde saklıyor. Film, Honka’nın komşu katında çıkan bir yangın sonrası, 1975’de yakalanmasıyla son buluyor.

Gerçek yaşamda 15 yıl hapis cezası alan Honka, 1993’te hapisten çıktıktan sonra, 1998’de yaşamını yitirdi. Fatih Akın’ın kendisi tarafından "ilk korku-gerilim filmi" olarak tanımladığı film, 110 dakika boyunca Honka’nın cinayetlerinin çoğunu kan dolu sahnelerle gösteriyor. Ancak 21 yaşındaki Jonas Dassler’in oynadığı Honka’nın motivasyonu ve içinde bulunduğu ortamın arka planı konusunda seyirciyi bilgilendirmiyor.

Akın: "Film herkese hitap etme iddiasında değil"

Filmin vahşet dolu sahneleri konusunda gelen eleştirileri basın toplantısında yanıtlayan Akın, "Film kesinlikle herkese hitap etme iddiasında değil. Ben bir korku filmi yapmak istedim. Kadınların izlememesi beni şaşırtmaz" dedi. Fatih Akın, son olarak NSU cinayetlerine gönderme yapan filmi “Paramparça” (Aus dem Nichts) ile En İyi Yabancı Film dalında Altın Küre’ye layık görülmüştü.

Berlin Film Festivali’nde Pazartesi günü, yönetmen ve senarist Emin Alper'in imzasını taşıyan "Kız Kardeşler" gösterilecek. Alper'in üçüncü filmi, zengin ailelere evlatlık verilmiş üç kız kardeşin, farklı sebeplerle köylerine geri gönderilmesini ve şehre dönmek için buradan kaçmaya çalışmalarını anlatıyor. Alper, ilk filmi "Tepenin Ardı" ile 2012’de Berlin Film Festivali'nin Forum bölümünde Caligari Ödülü kazanmış, ikinci filmi "Abluka" ile de 2015’de Venedik Film Festivali’nin Ana Yarışması'nda "Jüri Özel Ödülü" almıştı.

Altın ve Gümüş Ayı ödüllerini belirleyecek uluslararası jüri başkanlığını Fransız aktris Juliette Binoche’in yaptığı festival, 16 Şubat Cumartesi akşamı düzenlenecek törenle sona erecek.

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