Akınsoft tarafından kuruldu: Yerli robotlar dünya standartlarını yakalayacak

İnsansı robot üretme çabalarını 1986 yılından beri sürdüren Honda mühendislerinin geliştirdiği "ASIMO" merdiven çıkabiliyor ve kendi etrafında rahatlıkla dönebiliyordu. Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen ve Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği Sophia, Birleşmiş Milletler tarafından "yasal kişiliğe sahip ilk robot" olarak kabul ediliyor.

ABD'li robot şirketi Boston Dynamics, 2018 yılında "Atlas" robotunun çayırlıkta koşarken ve bir ağaç kütüğünün üzerinden zıplarken görüldüğü bir video yayımladı.

"AkınRobotics" fabrikasında üretilen, adım atarak yürüyebilen "insansı" robot Akıncı-4 ise robot teknolojilerinde Türkiye'nin geldiği noktayı temsil eden örneklerden biri olarak dikkati çekiyor.

Boston Dynamics'in dört ayaklı "spot" ve "spot mini" robotları arazi koşullarına uygun olarak üretilmişken, insansı robotların dezavantajları düşünülerek "AkınRobotics"te dört ayaklı tasarlanan "ARAT"ın 12 eklem noktası bulunuyor.

Türkiye'deki firma, dünyadaki örneklerinden çok daha yeni olmasına ve diğerlerine göre oldukça küçük bütçelerle çalışmalarına rağmen, insan kaynağını iyi kullanarak kısa zamanda büyük aşama katetmeyi başardı.