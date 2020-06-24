Akıntı : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Ergenlik döneminin başlamasından itibaren kadınlar vajinal akıntı sorunu yaşayabilir. Sosyal hayatı olumsuz yönde etkileme ihtimali bulunan bu sorun, rengine, kokusuna, yoğunluğuna göre değerlendirilerek uygun tedavi yöntemi seçilir. Vajinal Akıntı Çeşitleri Bakteriyel vajinozis: Bu türdeki akıntılar genellikle beyaz, gri veya hafif sarımsı renkte olabilir. Bayat balık kokusu gibi kötü bir kokuya sahiptir. Cinsel deneyimi olmayan bakire kadınlarda ve aktif bir cinsel hayatı olmayan kadınlarda daha çok görülür. Candidial vaginit: Sıklıkla kullanılan antibiyotikler yüzünden ortaya çıkan candida mantarının neden olduğu akıntı türüdür. Vajinada beyaz peynirimsi akıntı, süt kesiği, ya da krem tarzında beyaz bir renkte olabilir. Kokusuzdur, şayet kokuya rastlanırsa şüpheli bir durumun varlığı söz konusu olabilir. Bu türe gebelerde, şeker hastalarında, bağışıklık direnci düşük kişilerde ve kanser hastalığı için tedavi gören hastalarda rastlanır. Bu türde aşırı kaşıntı, pullanma, döküntü ve idrar yaparken ağrı hissedilir.

Trichomonas vaginalis: Akıntıya neden olan başka bir vajinal enfeksiyon çeşididir. Bu türde akıntı yeşilimsi ve sarı renktedir ve çok kötü kokuludur. Akıntıyla beraber yanma, kaşıntı ve kasık ağrısı hissedilir. Menopoza bağlı akıntı: Vajinal kuruluğa bağlı olarak kaşıntı ve yanmayla birlikte akıntı görülür. Akıntı kanlı, kötü kokulu ve sümüksü bir yapıdadır. Akıntının bol kanlı parçalar halinde olduğu da görülür. Vajinal Akıntı Neden Olur? Vajinal akıntıların birçok sebebi olabilir ancak genelde bir enfeksiyon belirtisidir. Enfeksiyon genelde vajina içerisindeki bakteriler ya da mayaların doğal dengesinin bozulması sonucu oluşur. Anormal olan bazı durumlar belirli bazı cinsel yollarla bulaşan enfeksiyonların belirtisi olarak değerlendirilebilir. 1. Bakteriyel vajinozis Vajinal akıntıların en sık karşılaşılan nedeni bakteriyel vajinozis rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlıkta vajina, bakteriyel bir enfeksiyon altındadır. Vajinada biriken bakteriler zamanla akıntıya neden olur. 2. Bel soğukluğu Bel soğukluğu, vajina akıntılarına sebep olan bir başka hastalıktır. Cinsel yolla bulaşan bu hastalık, özellikle de adet döngüsünün yaklaştığı günlerde vajinal akıntıların artmasındaki en önemli etkendir.

Bel Soğukluğu Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin: Bel Soğukluğu Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi 3. Rahim ağzı kanseri Rahim ağzı kanserine yakalanan kişilerde bu tarz vakalar görülebilir. Bunun için tıbbi bir destek alınması şarttır. Bazen vajinadaki tümörler iyi huylu olmasına karşın yine de akıntıya sebep olabilir. 4. Pamukçuk Pamukçuk, vajinal akıntıların en yaygın sebeplerinden biridir. Vajina ve çevresinde mantar enfeksiyonları sebebiyle oluşan pamukçuklar akıntının yanı sıra kaşıntı ve ağrıya da neden olabilir. Vajinal pamukçuk genelde kolay iyileşir ancak bazı kadınlarda tekrar edebilir. 5. Cinsellik Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar vajinal akıntının temelinde yatan sebep olabilir. Akıntıya küçük bir parazit dahi sebep verebileceğinin, cinsel yolla bulaşan hastalıkların kimi zaman ölümcül olabileceğin farkında olarak cinsellik konusuna daha güvenli yaklaşılmalıdır. 6. Diğer Sebepler Çok yaygın olmamakla birlikte bu rahatsızlığa sebep olan diğer etkenler aşağıdadır: Gebelik

Vajinit

Genital siğiller

Vajinal kanser

Vajinal maya enfeksiyonu

HPV enfeksiyonları

Klamidya

Pelvik inflamatuar

Trichomoniasis

Vajinal atrofi

Rektovajinal fistül

Vezikovaginal fistül Vajinada Kokulu Akıntı Neden Olur? Bazı durumlarda vajinal akıntıların kokusu ekşi olabilir. Yumurtlama döneminde veya adet dönemi yaklaştığında kokulu akıntıların şiddeti artabilir. Bazı kadınların gebelik dönemlerinde de kokulu akıntılara rastlanabilir. Doğal olmayan akıntılar kıvamlı, kokulu ve renklidir. Akıntıyla birlikte vajinada kaşıntı, cinsel ilişki esnasında ağrı, vajinanın şişmesi ve ödem gibi bazı belirtiler de görülebilir. Bu durumun en sık karşılaşılan sebebi ise vajinal mantar kaynaklıdır.

Vajinadan Beyaz Akıntı Gelmesi Hamilelik Belirtisi Midir? Beyaz renkte görülen akıntılar kadınların aklına hamilelik gelebilir. Bu akıntıların görülmesi aslında normaldir. İster hamile olsun ister olmasın her kadın ergenlikten menopoza dek bu sorunu yaşayabilir. Ancak akıntının kıvamı ve miktarı kişiden kişiye değişir. Akıntı pek çok kadında süt kıvamında, beyazımsı renkte meydana gelirken nadir olarak kırmızı ya da sarı renkte akıntılara da rastlanabilir. Bulaşıcı değildir ve nadiren koku meydana gelebilir. Gebelikte vajina ve rahim ağzı daha yumuşaktır. Bu yüzden vajinadan rahme gelecek herhangi bir enfeksiyonu önlemek isteyen vücut bu şekilde bir reaksiyon gösterebilir. Hamileliğin ilk zamanlarında akıntıların artmasının sebebi esasında budur. Akıntı esnasında iltihaplanma ve mukus üretiminin de artmasıyla birlikte vajinada kaşıntı da meydana gelebilir. Şayet bu akıntıların normal olmadığından şüphe duyarsınız doktora görünmenizde fayda var. Vajinal Akıntı Nasıl Geçer? Vajinal akıntı tedavisinde öncelikle rahatsızlığının çeşidi ve mevcut enfeksiyonun ajanının belirlenmesi gerekir. Bu doğrultuda özel çubuk yardımıyla vajinadan örnek alınır ve kültür yapılır. Bazen de koku, renk, görüntüye bakılarak rahatsızlığın türü tespit edilebilir. Tedavi planı da tespit edilen türe göre şekillendirilir.