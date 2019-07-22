Adana'da sulama kanalı kenarında suda oynarken akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü kurtarıldı.

Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında yaşları 4 ila 7 arasında değişen ve Suriyeli oldukları belirtilen 6 çocuk oyun oynarken bir anda akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine 1'i kız 4 çocuk vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarıldı.

Kanaldan çıkarılan çocuklar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kayıp 2 çocuğun bulunması için emniyet su altı ekipleri kanalda arama çalışması başlattı.

