Akıntıya kapılan 6 köpek yavrusunu kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, taşan derenin akıntısına kapılan 8 köpek yavrusundan 6'sını kurtardı, su yutan birini ise hayata döndürdü.

Kentte dün sağanak nedeniyle taşan Çakırlar Deresi'nin sularına kapılan 8 köpek yavrusunu gören Feyyaz Şafak, yardıma koştu.

Yakındaki bir çiftlikte çalışan Şafak, suya girerek 6 köpeği kurtardı, 2'si ise akıntıya kapıldı.

Kurtardığı köpek yavrularından birinin baygın olduğunu farkeden Şafak, suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

Feyyaz Şafak, köpeklerden ikisini kurtaramadığı için üzgün olduğunu, insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Şafak'ın akıntıya kapılan köpek yavrularını kurtarma anı bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, dereye giren Şafak, akıntıya kapılan köpek yavrularını kurtarıyor. Baygın bir köpek yavrusuna suni teneffüs yapması da görüntülerde yer alıyor.

