Akıntıya kapılan anne ve kızları AKUT kurtardı

Antalya’nın Kaş ilçesinde yüzerken akıntıya kapılan anne ile iki kızı, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Patara Plajı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Eda Kürek (9) ve Kader Kürek (25) kardeşler anne İde Kürek(45) ile birlikte Patara Plajı’na geldi. Eda Kürek burada yüzerken, aniden akıntıya kapıldı. Kader Kürek ise kardeşini kurtarmak için suya atladı ancak o da akıntıya kapıldı. Çocuklarının sürüklendiğini gören anne de onlara yardım etmek için suya atladı. Akıntının güçlü olması nedeniyle üç kişi de boğulma tehlikesi atlattı. Nihayetinde kendi çabalarıyla kayalıklara çıkan aile, 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine devreye giren AKUT Kaş Kalkan ekibi, sahil güvenlik ve jandarmayla birlikte kazazedeleri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Güvenli alana alınarak Fethiye ve Kaş Devlet Hastanesine sevk edilen üç kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

