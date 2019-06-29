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Akıntıya kapılan baba boğuldu, oğlu kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 20:45 | Son Güncelleme

Batman'ın Beşiri ilçesinde serinlemek için girdikleri Yanarsu Çayı'nda akıntıya kapılan baba boğuldu, oğlu kurtarıldı

Batman'ın Beşiri ilçesinde serinlemek için girdikleri çayda akıntıya kapılan baba boğuldu, oğlu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kumgeçit Köyü'nde Hüseyin Yalçın ve oğlu Harun Yalçın, serinlemek için Yanarsu Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan baba ve oğul, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı.

Beşiri Devlet Hastanesine kaldırılan baba Yalçın müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba Yalçın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Harun Yalçın'ın tedavisi ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batman boğulma çay

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