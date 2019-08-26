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Akıntıya kapılan balıkları kazanla kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

Erzurum'da tarla sulamada kullanılan göletten akıntıya kapılan balıklar vatandaşlar çabasıyla kurtarıldı

Erzurum'da gölet suyunun çekilmesi sonucu akıntıya kapılan balıklar vatandaşlarca yemek kazanları yardımıyla kurtarıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince ilçenin Kuruçalı Mahallesi'ne 3 yıl önce sulama amacıyla yapılan ve balıkçılık da yapılan göletteki su seviyesinde azalma meydana geldi.

Vatandaşların sürekli tarlalarına su çektiği ve bu nedenle debisi düşen göletteki balıklar, akıntıya kapılarak sulama amaçlı kullanılan borulardan mahalle içindeki kuyulara doldu.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, balıkları doğal yaşamlarına kavuşturabilmek için bu kuyulardaki balıkları elleri ve yemek kazanları yardımıyla yakalayarak kurtardı.

Onlarca balığı tek tek yakalayan mahalle sakinleri daha sonra balıkları tekrar gölete bıraktı.

Vatandaşlardan Enes Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, göletteki suyun kurumaması için yetkililerden yardım isteyerek, "Balıklar akıntıya kapıldı ve bizler de onları kurtarıp tekrar gölete götürdük. Gölet suyunda azalma mevcut. Bu konuda yetkililerden destek istiyoruz" diye konuştu.

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