Akıntıya kapılan hemşirelerden kahreden haber! Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Olay, saat 17.00 sıralarında Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde bulunan Botan Çayı’nda meydana geldi. Bir grup sağlık çalışanı, piknik yapmak için bölgeye gitti.

ELİNİ YIKARKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Çay kenarında piknik yapan sağlıkçılardan hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş’ı gören arkadaşları da suya girip kurtarmak istedi. Suya giren bazı kişiler tarafından Halime Timurtaş çaydan çıkarılırken, o sırada çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Timurtaş’a kalp masajı yaptı. Timurtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çaya giren 5 kişi de vatandaşlar tarafından kurtarılırken, hemşire Eyyüp Güneş ise kayboldu. Bölgeye çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin Botan Çayı’nda başlattığı arama- kurtarma çalışması devam ediyor. (DHA)

