Akıntıya karşı göçü görüntülenmişti, çoğalması için özel çalışma yapılıyor

Elazığ’da akıntıya karşı göç ederken görüntülenen ve dikkatleri çeken Siraz balığı için Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Ar-Ge ve Üretim Biriminde, kültüre alma ve balıklandırma çalışması yapıldığı bildirildi.

Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinde Sivrice ilçesinde bulunan ve bölgede doğunun gizli denizi olarak adlandırılan Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alan Hazar’da "Siraz" balığı her yıl Van’daki inci kefali gibi akıntıya karşı giderek yumurtalarını bırakıyor. Kışın yoğun yağış sonrası baharla eriyen karın ardından üremek için tatlı suya doğru akıntıya karşı göç, Kürk çayı köprüsünden kısa süreliğine de olsa izlenebiliyor. Siraz balığı için Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü de 4 yıllık bir proje oluşturdu. 1,5 yıl önce başlanan proje kapsamında stoklarında azalma tespit edilen Siraz türü için Ar-Ge ve Üretim Biriminde kültüre alma ve balıklandırma çalışması başlatıldı.

Siraz balığını bölgedeki vatandaşların çok yakından bildiğini belirten Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, “Son dönemde akıntıya karşı göç olduğu için biraz ilgi çekti. Siraz balığı özellikle hazar gölünün mevcut balığıdır. Ama en yoğun olan balıktır. Bizde 1,5 yıl önce bu tesiste Siraz balığını kültüre alma ve balıklandırma amaçlı çalışmaları başlattık. Biz biliyorduk ki özellikle Hazar Gölü’nde Siraz balığının stoklarında bir azalma var. Biz bu stokları takviye etmek amaçlı bir çalışma başlattık. Bu çalışmaların da şu anda 1,5 yılındayız. Yaklaşık 4 yıllık bir proje” dedi.