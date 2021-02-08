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  4. Akıntıya rağmen girdiği Düden Çayı’nda hareketsiz kalan kadın, polisi alarma geçirdi

Akıntıya rağmen girdiği Düden Çayı’nda hareketsiz kalan kadın, polisi alarma geçirdi

08.02.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Antalya’da akıntıya rağmen girdiği Düden Çayına beline kadar beline kadar suyun içinde kalan ve hareket etmeyen genç kadın, polisi alarma geçirdi.

Antalya’da akıntıya rağmen girdiği Düden Çayına beline kadar beline kadar suyun içinde kalan ve hareket etmeyen genç kadın, polisi alarma geçirdi. Çevredekilerin uyarmasına aldırış etmeyen kadın, polis tarafından ikna edilerek çaydan çıkartıldı.
Olay, 13.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi yakınından geçen Düden Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay kenarına gelen Hatem Ö.(28) beline kadar suya girip yarım saat boyunca hareketsiz bir şekilde ayakta beklemeye başladı. Önder’in akıntıya kapılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gören çevredekiler genç kadını uyardı. Önder, uyarılara hiç tepki vermeyip suyun içerisinde beklemeye devam edince durum 112 Acil Çağrı Servisine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Önder’i ikna ederek çaydan çıkarttı.
Bir süre oturup dinlenen Önder, tedavi talebini de kabul etmeyip yürüyerek evine gitti.
Genç kadının ne yaptığına anlam veremediğini söyleyen çevredeki çocuklar, “Yarım saat boyunca suyun içerisinde bekledi. Kimseye cevap vermiyordu. Polis geldi, çıkarttı” dedi.

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