Akışkan lezzetiyle paçanga böreği tarifi! Paçanga böreği nasıl yapılır?

Paçanga böreği çıtırtısı ve bol malzemesiyle oldukça seviliyor. En sık tercih edilen atıştırmalıklar arasında yer alan paçanga böreğinin yapımının zor olduğu düşünülse de oldukça kolay yapılıyor. Evde paçanga böreği tarifini deneyerek bu lezzeti sofralarınıza taşıyabilirsiniz.
Paçanga böreği nasıl yapılır sorusu sıklıkla aratılıyor. Pastırma ve kaşarın enfes uyumuyla taçlanan bu böreğin kesinlikle denenmesi gerekiyor. Paçanga böreği tarifi hem sizin hem de sevdiklerinizin vazgeçilmezi olacak.
MALZEMELER
3 adet yufka (dörde bölünmüş)
100 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)
80 gram çemensiz pastırma (doğranmış)
1 adet domates (kabukları soyulmuş, doğranmış)
2 adet yeşil biber (doğranmış)
Kızartmak için:
2 su bardağı ayçiçek yağı
TARİF
Yufkaları üst üste serdikten sonra dört eşit parçaya bölün ve sekiz eşit, üçgen yufka parçası elde edin.
Çemensiz ya da tercihe göre yemeklik pastırmayı küçük parçalar halinde kesin. Kaşar peynirini rendeleyin.
Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Yeşil biberleri halka şeklinde doğrayın.
Bir kasede pastırma, kaşar peyniri, domates ve biberi karıştırın.
Üçgen yufka parçalarını mutfak tezgahının üzerine açın.
Kasede karıştırdığınız malzemeleri 1-2 kaşık olacak şekilde üçgen yufka parçasının geniş kısmına doğru yerleştirin ve önce kenarlardan katladıktan sonra rulo şeklinde sarın. Yufkanın ucunu su ile ıslatıp kapatın.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.