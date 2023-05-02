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Akışkan lezzetiyle paçanga böreği tarifi! Paçanga böreği nasıl yapılır?

02.05.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paçanga böreği çıtırtısı ve bol malzemesiyle oldukça seviliyor. En sık tercih edilen atıştırmalıklar arasında yer alan paçanga böreğinin yapımının zor olduğu düşünülse de oldukça kolay yapılıyor. Evde paçanga böreği tarifini deneyerek bu lezzeti sofralarınıza taşıyabilirsiniz.

Akışkan lezzetiyle paçanga böreği tarifi! Paçanga böreği nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 8
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon 340kal

Paçanga böreği nasıl yapılır sorusu sıklıkla aratılıyor. Pastırma ve kaşarın enfes uyumuyla taçlanan bu böreğin kesinlikle denenmesi gerekiyor. Paçanga böreği tarifi hem sizin hem de sevdiklerinizin vazgeçilmezi olacak.

MALZEMELER

  • 3 adet yufka (dörde bölünmüş)
  • 100 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)
  • 80 gram çemensiz pastırma (doğranmış)
  • 1 adet domates (kabukları soyulmuş, doğranmış)
  • 2 adet yeşil biber (doğranmış)
  • Kızartmak için:
  • 2 su bardağı ayçiçek yağı

TARİF

  • Yufkaları üst üste serdikten sonra dört eşit parçaya bölün ve sekiz eşit, üçgen yufka parçası elde edin.
  • Çemensiz ya da tercihe göre yemeklik pastırmayı küçük parçalar halinde kesin. Kaşar peynirini rendeleyin.
  • Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Yeşil biberleri halka şeklinde doğrayın.
  • Bir kasede pastırma, kaşar peyniri, domates ve biberi karıştırın.
  • Üçgen yufka parçalarını mutfak tezgahının üzerine açın.
  • Kasede karıştırdığınız malzemeleri 1-2 kaşık olacak şekilde üçgen yufka parçasının geniş kısmına doğru yerleştirin ve önce kenarlardan katladıktan sonra rulo şeklinde sarın. Yufkanın ucunu su ile ıslatıp kapatın.
  • Ayçiçek yağını kızdırın. Sardığınız börekleri kızgın yağda kızartın.
  • Fazla yağını bırakmaları için kağıt havlu serili bir servis tabağında 2- 3 dakika kadar beklettikten sonra sıcak olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!

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