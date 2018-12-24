Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Katıldıkları televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın ardından Akit Gazetesi, hedefine Uğur Dündar'ı da aldı. Akit'in yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu, "Uğur Dündar sıyrılmış gibi oysa, işin organizatörü Uğur Dündar; hakaretlerin, tehditlerin bir numaralı sorumlusu o" ifadesini kullandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezen ve Akpınar'ın, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na davet edildiğini bildirmişti.

Akit'in yazı işleri müdürlüğünü de sürdüren gazetenin yazarı Karahasanoğlu, "Peki ya Uğur Dündar?" başlığıyla (24 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Metin Akpınar tamam. Müjdat Gezen tamam.

O, yine soruşturmalardan sıyrılacak mı?

28 Şubat’ta yaptığı hainliklerden sıyrıldı..

Sonraki süreçte, sanki hristiyan ülkesinde namaz kılınıyormuş gibi, okulda kılınan namaza bile suçlama getirip, dindar insanları tahkir etti..