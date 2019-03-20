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Akit TV'deki 'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idam edilmesini bekliyor' sözleriyle ilgili soruşturma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" şeklindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatıldı" denildi.

Akit TV muhabiri Mehmet Özmen'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de bu darağacında asılması, idam edilmesi bekleniyor diye düşünüyorum" sözleri hakkında soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" şeklindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatıldı" denildi.

İŞTE O SÖZLER

Müzeye dönüştürülen, Ulucanlar Cezaevi’nin bahçesindeki darağacının yanında gerçekleştirdiği yayında idam hakkında açıklamalarda bulunan Akit muhabiri Mehmet Özmen, “Türk kamuoyunun idam edilmesini istediği kişiler var” ifadesini kullandı.

Konuşmasının devamında, idam edilmesi istenen isimlerin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğunu söyleyen Özmen şunları kaydetti:

"MAALESEF 2004’TE İDAM KALDIRILDI"

"Türk kamuoyu, PKK terör örgütüne, FETÖ’ye yandaşlık yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de bu darağacında asılmasını idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum, ama maalesef 2004 tarihinde idam kaldırıldı."


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Anahtar Kelimeler:
Akit TV Kemal Kılıçdaroğlu idam

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
İdam olmaz.Fakat atanın partisi pkk ile nasıl işbirliği yapar.
hiç birşey yapmazlar bu neya boyle çirkin bir istek olurmu siyaseti ne hale getirdiniz
memleket batmış yazıknyazık gercekten ayaklar bas oldu yazık bu memlekete
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