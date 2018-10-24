AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme

Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Keser ve avukatı hazır bulundu. Müşteki CHP eski milletvekili Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil'in davaya katılma talebinin reddilmesine itiraz ettiği ve itirazın da reddedildiği tutanaklara geçti.

'TSK BELİRTTİĞİM BÖLGELERDE KIYIM MI YAPTI?'

Gazeteci olduğunu söyleyen Ahmet Keser , "Afrin Harekatı yapılıyordu. Zeytindalı Harekatı esnasında Afrin'de başarısız olması için PKK ve terör örgütlerinin hesaplarında tıpkı 6-7 Ekim olayları gibi bir 'Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti Afrin'de sivil katledecek' şeklinde algılar oluşturmaya çalışmıştır. Bu PKK yandaşlarının hesaplarında yapılan manipülasyondur. PKK'nın arkasında duran güçler, TSK'nın gücünü bildiği için böyle şeyler yapılıyor. Bunun karşılığı oldu. Fransa açıklama yaptı; 'Sivillere dikkat' dedi. Bizim başarılı olmamız karşısında dış güçler de algı operasyonlarına katılmıştır. Özellikle bu Kürt kardeşlerimizi ayaklandırma planıdır. Devamında bazı çevreler 'TSK Afrin'de bataklığa gömülse de AKP gitse de kurtulsak' diyen çevreler manipülasyona ortak oldular. Benim derdim sadece operasyonun başarılı olması, ABD'nin desteklediği teröristleri öldürmek amacıyla gittiğini belirtmek istemiştim. Türkiye'de böyle bir toplum yapısı vardı. Ben de bunun karşılığında haber bülteninde bazı sözler sarf ettim. Yayında, 'TSK neden sivil katletmek için taa Afrin'e kadar gitsin, amacı sivil öldürmek olan TSK istese Edirne'de de var. Buradan Van'a kadar da... İddianamede geçen cümleler cımbızla alınmıştır. Nitekim de öyle yapılmıştır. Ben linç edildim. Benim o cümlemin önünde arkasında cümleler vardır. Bütün samimiyetimle ülkenin birbirine girmemesi için canla başla çalışıyorum. Benim derdim bu kimsenin birbirine girmesini istemiyorum. Diyorum ki, Nişantaşı, Cihangir, Etiler soyut kavramdır. Ama bugün beni buraya getirenler bunu somutlaştırdılar. Ben somut olarak bir yer belli etmedim. Nitekim bu ifademin ardından özne olarak TSK belirttiğim bölgelerde bir kıyım yaptı mı? Hayır. Asıl sosyal medya hesaplarında bu suçu işliyorlar. Ben bu suçun işlenmesine mani olmaya çalışırken de bu suça maruz kaldım. Ben bu suçu kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.