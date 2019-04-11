Sorumlu müdür olan sanığın savunmasında, ifadelerin çarpıcı ve rahatsız edici olduğunu kabul ettiği belirten kararda, yerel ve yüksek mahkeme kararları ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi çerçevesinde alınan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında da vurgulandığı üzere beyanların eleştiri sınırında kalıp, düşünce açıklaması vasfında olduğu, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlatıldı.

Mahkeme, gerekçeli kararında, somut olayda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetimsel kararları, uygulamaya koyduğu devrim ve ilkelerine eleştirel yorumların dile getirildiği belirtilerek, bu yorumların subjektif görüşleri yansıttığı ve yayında ağır şekilde eleştirel ifadeler kullanıldığı vurgulandı.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Akit TV'de 10 Kasım 2015'te yayımlanan ''Zulüm 1938'te son buldu'' başlıklı haberle ilgili sorumlu müdür Ali Özken'in "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan yargılandığı davada, "üzerine yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

İSTANBUL (AA) - Akit TV'de 10 Kasım 2015'te, ''Zulüm 1938'te son buldu'' başlıklı haberle ilgili sorumlu müdür Ali Özken'in, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan aldığı beraat kararına Bakırköy ve Küçükçekmece Cumhuriyet savcılıklarınca itiraz edildi.

Kararda, aksinin savunulmasının suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına geleceği değerlendirilerek, suça konu ifadelerin 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ile düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret veya sövgü olarak nitelendirilemeyeceği, ağır eleştiri kapsamında düşünce açıklaması niteliğinde olduğu kaydedildi.

Kararda, bu gerekçelerle mahkemenin sanığa isnat edilen suç yönünden beraatine karar verildiği belirtildi.

- "Eleştiri ve ifade özgürlüğünü aştı"

Mahkemenin gerekçeli kararını hazırlamasının ardından Bakırköy ve Küçükçekmece Cumhuriyet savcılıkları, sanığa verilen beraat kararına itiraz etti. Savcılıklar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak sanığa verilen beraat kararının kaldırılmasını talep etti.

Savcılıkların başvurularında, sanığın sorumlu müdürü olduğu Akit TV'deki programında Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle yapılan ve "Zulüm 1938'de son buldu" başlığıyla yayımlanan haberde, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edildiğinin kabulünün gerektiği belirtildi.