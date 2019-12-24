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Akit TV’ye yetkisizlik kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik Akit TV’de yayınlanan açıklamalara ilişkin yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyayı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca Akit TV’de Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik tehdit içerikli açıklamalara ilişkin ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘tehdit’ suçlarından yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik Akit TV’de yayınlanan açıklamalara ilişkin yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyayı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca Akit TV’de Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik tehdit içerikli açıklamalara ilişkin ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘tehdit’ suçlarından yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Yürütülen soruşturmada Cumhuriyet Vakfı, Yeni Gün Haber Ajansı ile Kemal Işık Kansu ‘müşteki’, Ali İhsan Karahasanoğlu ve Fatih Dağıstanlı ise ‘şüpheli’ olarak yer aldı.
Müşteki avukatlarının şikayet dilekçesinin yer verildiği soruşturma evrakında, 20 Aralık’ta Akit TV’de yayınlanan bir programın sunucu Fatih Dağıstanlı’nın Cumhuriyet Gazetesi’nin manşetini göstererek, ‘Hadi gidelim, hep beraber toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım’ dediği belirtildi.
Sözlerin gazeteyi ve gazeteci Işık Kansu’yu hedef gösterdiğinin belirtildiği şikayet dilekçesinde, soruşturmada yer alan şüpheli Ali İhsan Karahasanoğlu’nun da söylediği sözlerle hedef gösterme eylemine katıldığı kaydedildi.
Soruşturmaya konu olan televizyon programının Akit TV kanalında yayınlandığının belirtildiği soruşturma evrakında, “Akit TV’nin Küçükçekmece adresinde faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olup şikayetçinin başvurusuna konu olayın cereyan ettiği yerin yargı çevremizin dışında bulunduğu anlaşılmıştır” diye belirtildi.
Başsavcılık, programın Küçükçekmece’de yayınlandığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek gereğinin yapılması için dosyanın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

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