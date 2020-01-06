Akıtma tarifi, akıtma nasıl yapılıyor?

Akıtma tarifini yöreden yöreye farklılık gösterebilir. Kimi bölgelerde akıtma tarifi mayalı yapılır kimi bölgede ise maya kullanılmaz. Son derece pratik ve bir o kadar lezzetli olan akıtmayı hem tuzlu hem de tatlı bir şekilde tüketebilirsiniz. İçine reçel, kahvaltılık çikolata enfes yakışıyor. Peynirle deneyenler de son derece memnun kalıyor. Aman dikkat diyelim! Lezzeti o kadar büyük porsiyon kontrolünü elde kaçırabilirsiniz. Bizden size minik bir uyarı :)
Akıtma, bazı bölgelerde krep olarak da bilinmektedir.
Bir su bardağı ılık süt
2 su bardağı ılık su
Bir yumurta
3 su bardağı un
1/2 paket yaş maya
Bir tatlı kaşığı toz şeker
Bir fiske tuz
Bir yemek kaşığı tereyağı
İlk olarak süt, şeker ve maya bir kabın içinde karıştırın. Mayalanması için 10 dakika bekletin.
Ardından su, tuz ve yumurtayı ekleyin.
Unu karışıma yavaş yavaş eklenip, çırpmaya devam edin.
Pürüzsüz, kek hamurundan biraz daha akışkan bir kıvama geldiğinde 30 dakika daha mayalanmaya bırakın.
Teflon tavayı kızdırın. Çay kaşığı ucuyla tereyağını tavaya koyun ve eridikten sonra bir kepçe akıtmadan dökün.
Alt üst ederek iki tarafını da pişirin.
Hamur bitene kadar aynı adımları uygulayın. Afiyet olsun.
2 adet yumurta
2 su bardağı süt
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir su bardağı un
2 çay kaşığı tuz
Yumurta, süt ve sıvı yağı derin bir kabın içinde iyi bir şekilde çırpın.
Unu yavaş yavaş ilave edip çırpmaya devam edin. Son olarak tuzunu ekleyin.
Sulu bir hamur kıvamına getirin.
Yağsız tavayı orta ateşte ısıtın.
Tavaya çok az miktar tereyağı koyun.
Yağ eridikten sonra küçük bir kepçe akıtmadan dökün ve karışımı tavanın her yerine yayın.
Altı piştikten sonra spatula yardımıyla çevirin ve diğer yüzünü pişirin. Afiyet olsun.
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