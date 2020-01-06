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  4. Akıtma tarifi, akıtma nasıl yapılıyor?

Akıtma tarifi, akıtma nasıl yapılıyor?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Akıtma tarifi, kahvaltıları çok daha lezzetli hale getiren pratik bir lezzettir. Sabahlarınızı çok daha keyifli bir hale getirmek istiyorsanız şimdi bahsedeceğimiz akıtma tarifini deneyebilirsiniz. Dilerseniz reçelle dilerseniz de peynirle yiyebilirsiniz. İşte akıtma tarifi (krep) ve yapılışı...

Akıtma tarifi, akıtma nasıl yapılıyor?

Akıtma tarifini yöreden yöreye farklılık gösterebilir. Kimi bölgelerde akıtma tarifi mayalı yapılır kimi bölgede ise maya kullanılmaz. Son derece pratik ve bir o kadar lezzetli olan akıtmayı hem tuzlu hem de tatlı bir şekilde tüketebilirsiniz. İçine reçel, kahvaltılık çikolata enfes yakışıyor. Peynirle deneyenler de son derece memnun kalıyor. Aman dikkat diyelim! Lezzeti o kadar büyük porsiyon kontrolünü elde kaçırabilirsiniz. Bizden size minik bir uyarı :)

Akıtma, bazı bölgelerde krep olarak da bilinmektedir.

AKITMA TARİFİ MAYALI

Bir su bardağı ılık süt
2 su bardağı ılık su
Bir yumurta
3 su bardağı un
1/2 paket yaş maya
Bir tatlı kaşığı toz şeker
Bir fiske tuz
Bir yemek kaşığı tereyağı

AKITMA NASIL YAPILIYOR?

İlk olarak süt, şeker ve maya bir kabın içinde karıştırın. Mayalanması için 10 dakika bekletin.
Ardından su, tuz ve yumurtayı ekleyin.
Unu karışıma yavaş yavaş eklenip, çırpmaya devam edin.
Pürüzsüz, kek hamurundan biraz daha akışkan bir kıvama geldiğinde 30 dakika daha mayalanmaya bırakın.
Teflon tavayı kızdırın. Çay kaşığı ucuyla tereyağını tavaya koyun ve eridikten sonra bir kepçe akıtmadan dökün.
Alt üst ederek iki tarafını da pişirin.
Hamur bitene kadar aynı adımları uygulayın. Afiyet olsun.

AKITMA TARİFİ (MAYASIZ)

2 adet yumurta
2 su bardağı süt
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir su bardağı un
2 çay kaşığı tuz

AKITMA YAPILIŞI

Yumurta, süt ve sıvı yağı derin bir kabın içinde iyi bir şekilde çırpın.
Unu yavaş yavaş ilave edip çırpmaya devam edin. Son olarak tuzunu ekleyin.
Sulu bir hamur kıvamına getirin.
Yağsız tavayı orta ateşte ısıtın.
Tavaya çok az miktar tereyağı koyun.
Yağ eridikten sonra küçük bir kepçe akıtmadan dökün ve karışımı tavanın her yerine yayın.
Altı piştikten sonra spatula yardımıyla çevirin ve diğer yüzünü pişirin. Afiyet olsun.

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