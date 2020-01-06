Akıtma tarifi, akıtma nasıl yapılıyor?

Akıtma tarifini yöreden yöreye farklılık gösterebilir. Kimi bölgelerde akıtma tarifi mayalı yapılır kimi bölgede ise maya kullanılmaz. Son derece pratik ve bir o kadar lezzetli olan akıtmayı hem tuzlu hem de tatlı bir şekilde tüketebilirsiniz. İçine reçel, kahvaltılık çikolata enfes yakışıyor. Peynirle deneyenler de son derece memnun kalıyor. Aman dikkat diyelim! Lezzeti o kadar büyük porsiyon kontrolünü elde kaçırabilirsiniz. Bizden size minik bir uyarı :)

Akıtma, bazı bölgelerde krep olarak da bilinmektedir.

AKITMA TARİFİ MAYALI

Bir su bardağı ılık süt

2 su bardağı ılık su

Bir yumurta

3 su bardağı un

1/2 paket yaş maya

Bir tatlı kaşığı toz şeker

Bir fiske tuz

Bir yemek kaşığı tereyağı

AKITMA NASIL YAPILIYOR?

İlk olarak süt, şeker ve maya bir kabın içinde karıştırın. Mayalanması için 10 dakika bekletin.

Ardından su, tuz ve yumurtayı ekleyin.

Unu karışıma yavaş yavaş eklenip, çırpmaya devam edin.

Pürüzsüz, kek hamurundan biraz daha akışkan bir kıvama geldiğinde 30 dakika daha mayalanmaya bırakın.

Teflon tavayı kızdırın. Çay kaşığı ucuyla tereyağını tavaya koyun ve eridikten sonra bir kepçe akıtmadan dökün.

Alt üst ederek iki tarafını da pişirin.

Hamur bitene kadar aynı adımları uygulayın. Afiyet olsun.