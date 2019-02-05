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Akkal: "Hiçbir Türk milliyetçisi PKK uzantısı ile mücadele vermeyi arzu etmez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 14:06 | Son Güncelleme

İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Hiçbir Türk milliyetçisi PKK uzantısı ile mücadele vermeyi arzu etmez" dedi.İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal, TBMM’de gazetecilere açıklama yaptı ve sorularını cevapladı.

İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Hiçbir Türk milliyetçisi PKK uzantısı ile mücadele vermeyi arzu etmez" dedi.
İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal, TBMM’de gazetecilere açıklama yaptı ve sorularını cevapladı. Akkal, AK Parti saflarında siyaset yapmaya başladığını belirterek, Türkiye üzerindeki oynayan ekonomik ve terör oyunlarına atıf yaptı. Akkal, "Bu oyunların karşısında bende Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu harekete destek verme, bu dönemde elimi taşın altına sokarak AK Parti saflarında siyaset yapma gereğini hissettim" ifadelerini kullandı.
Akkal, AK Parti’ye neden geçtiğine ilişkin soruya, "Ülkemizin içinde bulunduğu durum, ülkemizin yabancı devletler tarafından içine düşürülmek istenen bit senaryo var. Bu senaryo karşısında AK parti saflarında daha etkili ve faydalı olacağıma inandığım için, bu geçiş sırasında da bana desteğini esirgemeyen Manisa milletvekili Murat Baybatur’un desteğine ve çabalarına ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
İYİ Parti’de rahatsızlıkların olduğu ve AK Parti’ye geçişlerin olacağına ilişkin soruya Akkal, "İYİ Parti’deki herhangi bir milletvekili AK Parti’ye geçecek diye bir şey söyleyemem. Öyle bir duyumum, konuşmam hiç kimseyle olmadı. hemen hemen tüm milletvekilleriyle ayrılmadan önce yaptığım görüşmelerde İYİ Parti içerisindeki yönetim sistemsel hatalarından dolayı ve özellikle son dönemdeki Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılan yerel seçim ittifakından dolayı büyük sıkıntı var. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İYİ Parti direkt olmasa bile Cumhuriyet Halk Partisi’nin PKK’nın siyasi kanadı olan parti ile çeşitli yerlerde yapmış olduğu görüşmeler ve destek sözleri, İl Başkanı Tunç Soyer’e desteğini açıkladı. ’Sokak sokak, mahalle mahalle gezip Tunç Soyer’e oy isteyeceğiz’ dedi. Hiçbir Türk milliyetçisi PKK uzantısı ile mücadele vermeyi arzu etmez" dedi.
Akkal, istifasına ilişkin olarak, "Meral Hanım ile rahatsızlık boyutunu 3-4 sefer görüştüm. CHP ile yapılan Manisa pazarlığının Cuma günü Halk TV’den yayınlandığını duydum. Bunun akabinden Tunç Soyer kesinleşti. HDP’nin Pazartesi günü büyükşehirlerde Millet İttifakı’na destek vereceğine dair açıklaması oldu" diye konuştu.

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