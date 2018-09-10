Akkale Antik Liman Yerleşimi'ndeki sezon kazıları tamamlandı

MERSİN (AA) - Mersin’in Erdemli ilçesinde yer alan Akkale Antik Liman Yerleşimindeki sezon kazılarında MS 160 yılına tarihlendiği tahmin edilen heykel başı bulundu.

Kazı başkanı Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu, çalışmalarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon kazılarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteği, Valilik ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla, Mersin Müzesi ve Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü iş birliğinde yürütüldüğünü söyledi.

Aydınoğlu, Geç Roma Dönemi'nde kurulan bölgede halen ayakta olan çok geniş zeytinyağı veya su alabilecek kapasitede sarnıcın yer aldığını anımsatarak, antik yerleşimin gerek ekonomik gerekse stratejik açıdan önemli bir noktada bulunduğunu ifade etti.

Yerleşim yerinin sahip olduğu hamam, konaklama mekanı, büyük sarnıç ve deniz feneriyle ticaret gemilerinin ihtiyacını karşılayan bir konaklama noktası bulunduğunun anlaşıldığını aktaran Aydınoğlu, bölgede sahil boyunca antik kentlere su taşıyan sisteme ait su kemerlerinden birinin de yer aldığını bildirdi.