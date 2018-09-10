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Akkale Antik Liman Yerleşimi'ndeki sezon kazıları tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesindeki yerleşimin bu yılki sezon kazılarında MS 160 yılına ait olduğu tahmin edilen heykel başı bulundu - Kazı başkanı Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu: "Oldukça sağlam bulunan heykel başının 'Genç Dionysos' olarak adlandırılan heykele ait olduğu bilinmektedir"

MERSİN (AA) - Mersin’in Erdemli ilçesinde yer alan Akkale Antik Liman Yerleşimindeki sezon kazılarında MS 160 yılına tarihlendiği tahmin edilen heykel başı bulundu.

Kazı başkanı Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu, çalışmalarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon kazılarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteği, Valilik ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla, Mersin Müzesi ve Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü iş birliğinde yürütüldüğünü söyledi.

Aydınoğlu, Geç Roma Dönemi'nde kurulan bölgede halen ayakta olan çok geniş zeytinyağı veya su alabilecek kapasitede sarnıcın yer aldığını anımsatarak, antik yerleşimin gerek ekonomik gerekse stratejik açıdan önemli bir noktada bulunduğunu ifade etti.

Yerleşim yerinin sahip olduğu hamam, konaklama mekanı, büyük sarnıç ve deniz feneriyle ticaret gemilerinin ihtiyacını karşılayan bir konaklama noktası bulunduğunun anlaşıldığını aktaran Aydınoğlu, bölgede sahil boyunca antik kentlere su taşıyan sisteme ait su kemerlerinden birinin de yer aldığını bildirdi.

Aydınoğlu, bu yılki sezon kazılarında da önemli bir heykel başına ulaştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Oldukça sağlam bulunan heykel başının 'Genç Dionysos' olarak adlandırılan heykele ait olduğu bilinmektedir. Heykelin saçları asma yaprakları ve üzüm salkımlarından esinlenerek yapılmıştır. Sahip olduğu kaliteli işçilik ile heykelin MS 160 yılına tarihlendiği düşünülmektedir. Dionysos, Antik Yunan mitolojisinde şarap ve bağcılık tanrısıdır. Üzüm ve şarap üretimi antik dünyada çok önemli ekonomik ürünlerdir ve mitolojide bir tanrıyla temsil edilmesi olağandır. Antik dönemde bağ bozumu vakti geldiğinde bu bağların meyveleri toplanarak çok eski bir bilgiyle şaraba dönüştürülüyor. Bu süreç, arka planda, insanın yaşamak için doğaya bağlı oluşunu, bereket, bolluk ya da kıtlık fikrini, başına buyruk doğanın ehlileştirilmesini ve evcilleştirilmesini, ürünlerin işlenerek kültüre dönüştürülmesini, nihayet bu ürünlerin insan üzerindeki etkilerini içeriyor. İşte bu yüzden Dionysos, sadece şarabın değil, bağların ve üzüm hasadının tanrısıdır."

Aydınoğlu, antik yerleşimde bu yıl 6 mezarın da açığa çıkarıldığını belirterek, mezarların içerisindeki dolguda çok sayıda mimari plastik parçalar, yazıt parçaları ve iskeletler bulunduğunu sözlerine ekledi.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı da kazı çalışmasıyla bölge tarihinin gün yüzüne çıkartılacağını belirterek, kültürel çalışmalara desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Erdemli kazı Mersin

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