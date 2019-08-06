HABER

Akköprü-İvedik metro istasyonları arasında raylar değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 14:08 | Son Güncelleme

Ankara metrosu Akköprü-İvedik istasyonları arasında aşınan 396 metre uzunluğundaki raylar, EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ekiplerince başarıyla değiştirildi.Yeni güzergahlarda otobüs seferleri başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan da mevcut metro ve otobüs sistemlerinin bakım ve onarımını kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor.Metro rayları değişimiAnkara metrosu Akköprü-İvedik istasyonları arasında aşınan 396 metre uzunluğundaki raylar, EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından başarıyla değiştirildi.

Akköprü-İvedik metro istasyonları arasında raylar değiştirildi

Ankara metrosu Akköprü-İvedik istasyonları arasında aşınan 396 metre uzunluğundaki raylar, EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ekiplerince başarıyla değiştirildi.
Yeni güzergahlarda otobüs seferleri başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan da mevcut metro ve otobüs sistemlerinin bakım ve onarımını kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor.

Metro rayları değişimi
Ankara metrosu Akköprü-İvedik istasyonları arasında aşınan 396 metre uzunluğundaki raylar, EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından başarıyla değiştirildi. Kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmak için çalışan büyükşehir belediyesi, daha önce dışarıdan hizmet alımı ile gerçekleştirilen ray değişimini ilk kez kendi ekipmanı ve personeliyle gerçekleştirdi.
Dışarıdan teknik destek almadan 3-20 Temmuz tarihleri arasında seferlerin olmadığı 02.00-05.30 saatleri arasında kısa bir süre içinde tamamlanan ray değişimi, yolcu taşınmasında bir aksama ve gecikmeye sebep olmadan tamamlandı.

Metro kullanımında artış
Başkent metrolarında, 2018 yılının Nisan-Temmuz ayları arasında 33 milyon 24 bin 431 yolcu taşındığı belirtilen EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 5,38’lik artışla, 34 milyon 802 bin 451’e ulaştı.

Akköprü-İvedik metro istasyonları arasında raylar değiştirildi

Akköprü-İvedik metro istasyonları arasında raylar değiştirildi

Akköprü-İvedik metro istasyonları arasında raylar değiştirildi

PARTNERÇırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı! Suudi Prens'le aşk mı yaşıyor?Çırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı! Suudi Prens'le aşk mı yaşıyor?
Bağcılar Mehmet Akif Camii’nin temeli atıldıBağcılar Mehmet Akif Camii’nin temeli atıldı
Bisiklet sporcularından Başkan Yavaş’a ziyaretBisiklet sporcularından Başkan Yavaş’a ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı

Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı

Adana'da polis ile esnaf arasında arbede

Bir anda ortalık karıştı! Polis telsizle yardım istedi

Eski ortakların kavgası kamerada!

Eski ortakların kavgası kamerada!

Kağıthane'de caminin kundaklanması kamerada

Kağıthane'de caminin kundaklanması kamerada

MİT'ten yakın koruma eğitimi

MİT'ten yakın koruma eğitimi

On Numara sonuçları 5 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü

On numara'da 4 talihli!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.