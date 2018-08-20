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'Akkoyun' ile 'Karakoç' balayı için Van Gölü'ndeki 'Kuzu Adası'na bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:56 | Son Güncelleme

VAN Gölü'nde bulunan 'Kuzu Adası', ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

'Akkoyun' ile 'Karakoç' balayı için Van Gölü'ndeki 'Kuzu Adası'na bırakıldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Gölü'nde bulunan 'Kuzu Adası', ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkücü Aydın Aydın, hayvan haklarına dikkat çekmek için geçen 13 Temmuz'da Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Miran Yaylası'nda sembolik olarak düğününü yaptığı 'Akkoyun ile Karakoç'u, bu kez Van Gölü'ndeki 'Kuzu Adası'na tekneyle balayına götürdü. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
Sıra dışı klip ve şarkılarıyla gündeme gelen ve 4 yıl önce çevre temizliğine dikkat çekmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkarak burada beslediği 'Pıt-Pet' şarkısını söyleyen, tasarladığı kıyafetiyle ilgi çeken türkücü Aydın Aydın, 13 Temmuz'da Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Miran Yaylası'nda hayvan haklarına dikkat çekmek için sembolik düğünlerini yaptığı 'Akkoyun ile Karakoç' adını verdiği iki küçükbaş hayvanı, Van Gölü'ndeki 'Kuzu Adası'na temsili balayına götürdü.
'AKKOYUN' İLE 'KARAKOÇ', KUZU ADASI'NDA BALAYINDA
İlginç etkinlik için Gevaş Belediyesi tarafından tekne kiralandı. Gevaş'ta kiralanan tekneye bindirilen 'Akkoyun ile Karakoç', balayı için Van Gölü'ndeki 'Kuzu Adası'na götürüldü. Aydın Aydın, teknede koyun ve koç için saz çalıp, türkü söyledi. Yarım saat süren tekne yolculuğunun ardından, adaya ulaşıldı. Koyun ve koç, tekneden Van Gölü'ne indirildi. Kırgız Soli Dat ve Aydın Aydın gölde sabun ve şampuan döküp, fırça ile hayvanları yıkadı. Daha sonra, getirilen özel havlularla yünleri kurutulan 'Akkoyun ile Karakoç'a hazırlanan pasta yedirildi. Bu sırada kaçan 'Akkoyun' yakalanıp, 'Karakoç'un yanına getirildi. Aydın Aydın, megafonla yaptığı anonsun ardından 'Akkoyun ile Karakoç'u, Kuzu Adası'na bıraktı.
'HAYVANLARI ÜZMEYELİM, ŞİDDET UYGULAMAYALIM'
Hayvanlara şiddet uygulanmaması çağrısı yapan türkücü Aydın Aydın, "Hayvan haklarına dikkat çekmek için onları evlendirmiştik ve o gün onlara bir söz vermiştim, 'Sizi balayına götüreceğim' diye. Yüce Rabbim, Kurban Bayramı arifesinde nasip etti. Bu adanın ismi de 'Kuzu Adası' ve artık 'Akkoyun' ile 'Karakoç'un balayına gidecek bir adası var. Balayı için bizlere her türlü desteği sunan Gevaş Belediye Başkanımız Sayın Sinan Hakan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Biz onları bu adada baş başa bırakacağız. Onlara da mutluluklar diliyoruz. Lütfen hayvanları incitmeyelim, onları üzmeyelim, şiddet uygulamayalım, onları korkutmayalım. Allah bu güzel hayvanlardan bizi hiçbir zaman uzaklaştırmasın" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Akkoyun' ile 'Karakoç' balayı için Van Gölü'ndeki 'Kuzu Adası'na bırakıldı'Akkoyun' ile 'Karakoç' balayı için Van Gölü'ndeki 'Kuzu Adası'na bırakıldı'Akkoyun' ile 'Karakoç' balayı için Van Gölü'ndeki 'Kuzu Adası'na bırakıldı'Akkoyun' ile 'Karakoç' balayı için Van Gölü'ndeki 'Kuzu Adası'na bırakıldı

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