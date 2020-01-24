Akkuyruklu kartal Kayseri’de görüntülendi

Avrupa’nın en iri kartalı olarak bilinen Akkuyruklu kartal, Kayseri’de bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda görüntülendi.

Daha çok Asya kıtasında, Alaska ve Grönand’da, Mısır ve Fas’ta yaşayan Akkuyruklu kartal, Kayseri’de bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi tarafından görüntülendi. Daha önce Kayseri’de kaydı bulunmayan Akkuyruklu kartalın Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda gözlemlenmesi, bölgenin kuş çeşitliliği açısından bir kez daha önemini ortaya koydu.

Akkuyruklu kartal hakkında:

Tüm Asya kıtasında, Alaska ve Grönlandda, Orta-Doğuda, Mısır ve Fasta yaşar. Üreme bölgelerinin kuzey ve doğusunda göçmendir. Grönland, İzlanda ve Norveç dahil olmak üzere geri kalan bölgelerde yerleşik bir türdür. Gençleri, yeni yaşamalanı bulmak için kısa mesafeli göçebilir. 1900 yıllarının başında İngiltere de soyu tükenir. Uzun ve yorucu geçen yeniden soyu ülkede yaygınlaştırma çabaları pek de sonuç vermez, hala İskoçya da sayılı görülebilen bir kuştur. Çabaların sonuç vermeyişinin nedeni ise yumurta hırsızlığıdır.



