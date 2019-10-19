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Akkuyu NGS'ye çalışmaya gelen yabancı işçiler kaza yaptı: 2 ölü, 11 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 20:28 | Son Güncelleme

ŞİRKETİN GENEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA Mersin'in Silifke ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) çalışmak için gelen yabancı işçilerin taşındığı minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu Ukrayna uyruklu 2 kişinin ölmesinin ardından Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva tarafından açıklama yapıldı.

ŞİRKETİN GENEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA
Mersin'in Silifke ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) çalışmak için gelen yabancı işçilerin taşındığı minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu Ukrayna uyruklu 2 kişinin ölmesinin ardından Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün sabah erken saatlerinde Mersin ilinin sınırları içerisinde Mersin- Antalya otoyolunda, özel bir ulaşım şirketinin servis aracı ile yolcu taşıması esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda, Akkuyu NGS inşaat çalışmalarında hizmet vermesi öngörülen bir kuruluşun iki uzmanının, polis verilerine göre kaza yerinde hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Edinilen bilgilere göre servis aracında şoför dahil olmak üzere toplam 13 kişi bulunmakta idi. Çeşitli derecelerde yaralanan kaza mağdurları, gerekli olan tedavinin yapılması amacıyla acil olarak hastanelere sevk edilmiştir. Şu an itibariyle hastanelerde ağır yaralanan 3 kişi tedavi altındadır, diğer 3 kişi doktor gözetimi altında tutulmakta olup, 5 kişi taburcu edilmiştir. Kaza mağdurları ile ailelerine gerekli destek sağlanmaktadır. Şirketimizin bütün çalışanları ve şahsım adıma, kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten şekilde başsağlığı diliyorum. Bu hepimiz için büyük bir acıdır. Sizinle birlikte yas tutuyoruz. Herkesi yollarda azami derecede dikkatli ve temkinli olmaya çağırıyorum. Hastanelere kaldırılan bütün arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir şey insan hayatı ve sağlığından daha değerli olamaz."

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