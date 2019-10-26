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Akkuyu Nükleer Güç Santralinde "fırtına" tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'de 14 kurum ve 175 personelin katılımıyla "Ortak Kurumlar Acil Durum Tatbikatı" yapıldı - İlk kez yapılan geniş katılımlı tatbikatta, senaryo gereği fırtına nedeniyle, 11 ayrı bölgede yangın, elektrik kesintisi, iletişim sistemi arızası ve trafik kazası gibi olayların yaşandığı santralde yapılacak müdahaleler canlandırıldı - Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat: - "Tüm Türkiye'nin gözü, bu proje üzerinde. Reaktörlerin devreye girmesiyle Türkiye, enerji alanında çok önemli bir güce kavuşmuş olacak"

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Türkiye'nin ilk nükleer projesi olan ve yapımı süren Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), olası fırtına sonrası oluşabilecek olumsuzluklara yönelik 14 kurumun iş birliğiyle tatbikat gerçekleştirildi.

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden santralde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Akkuyu Nükleer AŞ tarafından "Ortak Kurumlar Acil Durum Tatbikatı" yapıldı.

Kurumun güvenlik birimlerinin yanı sıra tatbikata Jandarma Akkuyu Koruma Taburu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, Mersin İl Sağlık Müdürlüğünün de aralarında olduğu 14 kurum ile 175 personel katıldı.

Koordinasyon merkezinden yönetilen ve ilk kez yapılan geniş kapsamlı tatbikatın senaryosuna göre, santralin inşaat sahasında çıkan fırtına nedeniyle, 11 ayrı bölgede yangın, elektrik kesintisi, iletişim sistemi arızası ve trafik kazası gibi olaylar yaşandı.

İlk olarak alanın korunması ve transfer çalışmalarına destek için mevcut ekiplere ek jandarma ve güvenlik personeli görevlendirildi.

Ekipler tarafından personeller tahliye edilirken bir iş makinesiyle çarpışan otomobildeki yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı, Turkcell ve Türk Telekom ekiplerince çıkan arızalar onarıldı.

- Denizde ve karada kurtarma çalışmaları yapıldı

Ormanlık alanda elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan yangına da denizden su alan helikopter ve Orman Bölge Müdürlüğünün ekipleriyle müdahale edildi.

Açık alandaki katı atıklar da çıkan yangını ise Akkuyu Nükleer AŞ ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri söndürdü.

Taş döküm alanında kayalıklara sıkışan 2 kişi, UMKE ve AFAD ekiplerince taşlar kesilerek kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ambulans helikoptere taşınan yaralılar, hastanelere sevk edildi.

Doğu kargo limanı olarak adlandırılan bölgede denize düşen bir kişi de botla kurtarıldı.

Başarıyla sona eren tatbikatta, yangın senaryolarında renkli sis tüpleri, yaralanma olaylarında ise cansız mankenler kullanıldı.

- "Türkiye, enerji alanında çok önemli bir güce kavuşmuş olacak"

Tatbikatı izleyen Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'nin, Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olduğuna vurgulayarak, "Tüm Türkiye'nin gözü, bu proje üzerinde. Reaktörlerin devreye girmesiyle Türkiye, enerji alanında çok önemli bir güce kavuşmuş olacak." dedi.

Ayvat, tatbikata ülkenin çok önemli kurumlarının katıldığını belirterek, "Tatbikatın başarıyla gerçekleştiğini gördük. Tüm kurumlar, personelleriyle birlikte özveriyle çalıştılar. Akkuyu'nun, böyle şeylere hazır olduğunu gördük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Tatbikatı koordine eden Akkuyu Nükleer AŞ Yangın Güvenliği Departmanı Sorumlusu Semih Kumaş da 47 araç ve 175 personelin tatbikatta yer aldığını, bir fırtınadan sonra yaşanabilecek olumsuzlukların senaryoya dahil edildiğini anlattı.

Tatbikatın, Türkiye'deki mevzuat uyarınca gerçekleştirildiğini vurgulayan Kumaş, "Tatbikat boyunca tüm kurumlar kendilerine verilen görevleri yerine getirdiği gibi senaryo süresine de tam olarak uydular. Kurumların paydaş şekilde çalışması, alan içerisinde kanıtlandı." dedi.

Kumaş, tatbikatların her yıl devam edeceğini sözlerine ekledi.

Tatbikatı, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Akkuyu Nükleer AŞ yöneticileri ile çok sayıda uzman izledi.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali Mersin tatbikat

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