'Akkuyu'da en temel ilkemiz güvenlik' (2)

AKKUYU'DA İLK ELEKTRİK 2023'TE

Akşam saatlerinde soruları yanıtlayan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, "Anlaşmalara göre, inşaat lisansı verildikten sonra 7 yıl içerisinde Rus tarafının birinci üniteyi inşa etmesi ve ilk elektrik üretimine başlaması gerekiyor 7 yıl içerisinde. En önemlisi güvenlik meselesidir. Güvenlik aşamalarını ihlal etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023'te enerji üretimine başlayacağız" dedi.

Akkuyu NGS'nin tüm yaşam alanları ile bir cazibe merkezi haline getirileceğini de kaydeden Dedusenko, yüksek güvenlikli ve çevreye duyarlı bir tesis kuracaklarını da sözlerine ekledi.

